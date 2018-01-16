英征兵广告瞄准“非主流人群” 吸引穆斯林和同性恋

据英国《星期日泰晤士报》网站1月14日报道称，英国军方不顾人们对其“政治上正确”的征兵广告的批评，昨天又发布了一系列新的电视广告，其中包括一则一名穆斯林士兵在战友面前祈祷的广告。
这则名为《保持我的信仰》的广告展现了一名士兵在作战巡逻时，跪在山间小溪旁祈祷的画面。这支队伍的其他军人都坐在山坡上等他，并关掉噼啪作响的无线电，以保证他的祈祷不受打扰。
这是英国征兵广告首次出现这样的内容，它是耗费160万英镑制作的电视、广播、网络广告的其中一则。军方希望借此挽救暴跌的征兵人数。
五则轻松活泼的“搞笑版”广告于上周登陆YouTube视频网站，这些广告触怒了部分退役老兵，他们认为这使军队看起来“疲弱无力”。其中两则广告涉及“在军队里我可以做同性恋吗？”和“如果在军队中，我变得多愁善感怎么办？”等问题。
退役上校理查德·肯普批评说，这些广告忽视了“有兴趣入伍的主流人群”。然而，高级军官坚称，军队距离其8.2万的目标人数仍有4500人的差距，因此，军方必须扩大宣传受众的范围，超越16至24岁英国白人男性这个传统征兵主流人群。
昨天，军方发布了第二则广告。这则广告名为《表达我的情感》，广告中一名士兵坐在丛林之中，正在阅读一封信，信中还附带一个茶包。这封信想必来自于他的至爱之人，因为他刚读到开头的“早安……”几个字便已热泪盈眶。
征兵工作负责人西蒙·斯托克利上校说：“这些广告表明，军方希望通过一种共同的归属感表达对所有军人的支持，以此鼓励他们实现个人目标和职业目标。”
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