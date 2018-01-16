印度谋求成为海上强国 菲外交官称联印抗华是自找麻烦

据印度《经济时报》网站1月11日报道称，一位曾担任美国高级外交官的南亚问题权威专家说，在正在出现的战略转型中，曾经在很长时间里自视为陆上强国的印度现在将自己视为一个海上强国，并且正在建设本国海军以迎接挑战。
曾担任美国负责南亚事务的助理国务卿帮办的阿莉萨·艾尔斯说，印度日益将自己在整个印度洋地区的角色视为“地区安全的净提供者”，而美国国防部长和国务卿在谈到印度在该地区的角色时也对此表示赞同。
艾尔斯说：“印度海军谈论海洋的方式正在发生转变，从利用海洋变成保护海洋——其整体理念是新德里现在要在维护航行自由方面发挥作用，而不仅仅是保护印度海军所使用的海上航道。”
报道称，艾尔斯现在是美国外交学会的高级研究员，也是刚刚出版的新书《我们的时代来了：印度如何在世界中占据一席之地》的作者。她是在美国亚洲学会的“印度2018”研讨会上发表上述讲话的。
艾尔斯说，在思考战略未来时，印度对中国的活动感到担忧。因此，美国和印度在确保海上航道开放方面拥有共同利益。
她说：“我们在过去4到5个月里看到了一种日益趋同的现象，特朗普政府已经开始使用印度、日本和澳大利亚政府所谈论的‘印度洋-太平洋地区’的概念。”
然而，菲律宾常驻联合国代表小特奥多罗·洛钦对“印太”概念的基础提出了质疑，称它“根本没法与西方经济体眼中的亚太关系相提并论”。
洛钦说：“印度洋太大了，根本没法被掐住要害。所以，真正的问题其实仍然是马六甲海峡和南海。”
洛钦说：“只要提到日本、澳大利亚和印度组成军事联盟以应对中国问题的可能性，菲律宾和其他国家的反应一般都是厌恶……与印度联系在一起实际上自找麻烦。”
报道称，艾尔斯还说：“印度现在与美国举行的联合演习比它与其他任何一个伙伴国家举行的联合演习都要多，而从美国这方面来说，它与印度举行的联合演习比它与其他任何一个非北约伙伴国家举行的联合演习都要多。”
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