美财政部长淡化美元表态 美商务部长称美不想卷入贸易战

外媒称，美国财政部长史蒂文·姆努钦说，美国对于美元短期汇率水平并不担心。他的这一表态似乎是为了淡化自己在24日做出的言论。姆努钦24日就美元的表态是美元下跌的原因之一。
据美国《华尔街日报》网站1月25日报道，在达沃斯世界经济论坛的一个简报会上，姆努钦被问及有关他对最近几个月美元急剧走弱所做出的评论。姆努钦此前表示，美元走弱有利于美国贸易，这一表态推动美元走低。
到了25日，姆努钦说上述表态与其过往评论是相一致且协调的。他还说，美国不担心美元的短期汇率水平；就短期来看，美元无论处于何种水平都有利有弊。他重申了自己的立场，即从长远看，美元的强势反映出美国经济的强劲。
美元兑日元和美元兑英镑的汇率最新持平。
在25日的简报会上，美国商务部长威尔伯·罗斯还回答了有关特朗普政府贸易政策的问题；相关政策已引发外界对新一轮保护主义趋势的担忧。就在本周，美国宣布对主要产自亚洲的洗衣机和太阳能电池板征收关税。
罗斯在会上说，美国并不想卷入贸易战。但他也表示，美国不会任由其他人使用掠夺性的贸易手段对付自己。
罗斯还暗示，有关修改北美自由贸易协定（NAFTA）的谈判可能会在今年年初结束。他称，墨西哥和加拿大将于夏季举行的大选以及美国国会中期选举都可能会使NAFTA谈判复杂化。
姆努钦和罗斯是先于特朗普抵达达沃斯的美国代表团成员。特朗普定于周五发表备受外界期待的主旨发言。周四晚间，特朗普将会见一批顶尖企业的首席执行官。
据路透社瑞士达沃斯1月25日报道，美国财政部长姆努钦周四表示，弱势美元短期内有利于美国贸易收支，但长期内他信奉强势美元。
他在达沃斯举行的世界经济论坛上表示：“我认为在美元问题上我的立场是一贯的。之前的几任财政部长曾表态支持美元上升。我所表达的是，首先我支持外汇市场自由交易。”
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