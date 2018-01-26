美元贬值致亚洲出口商利润缩水 中企也被波及

英媒称，美元持续贬值让亚洲出口商的获利承受压力，促使一些公司考虑通过重新谈判销售合同等方式来减压。不过，美元贬值也带来利好的一面——给原材料和外债成本的上涨带来缓冲。
据路透社1月24日报道，继2017年承受了美元对全球主要货币多达10%的贬值之后，今年日本和泰国汽车生产商、韩国电子和科技公司以及中国芯片制造商等出口企业，都已经准备迎接本币的进一步上涨。
韩元对美元汇率已经处在三年高点，人民币对美元汇率涨至两年来最高，日元对美元汇率已经突破110大关。
以日本的日产汽车为例，日元汇率每上涨一个点，公司的营业利润就将减少170亿日元（约合1.55亿美元）。该公司此前预测2017财年美元/日元的平均汇率为108。2017财年将于3月结束。
全球第二大内存芯片生产商韩国海力士半导体公司称，美元对韩元汇率下跌10%将导致该公司以美元计价的海外资产损失约3000亿韩元（约合2.81亿美元）。
报道称，中国有色金属工业协会硅业分会的一位官员称，中国贸易商去年签署的长期海外订单获利下降，因为美元走软、国内环保政策趋紧导致成本增加。
这位官员说：“这给贸易商带来压力，导致利润率不断收缩。”中国硅产量占全球产量的70%以上。
泰国是全球大型汽车厂商的地区性生产和出口枢纽，业者苦于中东地区汽车需求下降之际，泰铢走强又加重了其负担。
报道称，但美元疲软带来的并不都是坏消息，因为本币的强势在很大程度上都归因于对亚洲制造商品的强劲需求，以及全球经济的普遍复苏。
强劲的国内消费也持续为制造商提供大力支持。
报道称，在这种情况下，决策者对亚洲货币走强仍持乐观态度。韩国和泰国均表示将由市场决定汇率，只会在控制波动性时出手干预。
美元走软也支撑本地购买力，不论对消费者还是制造商来说，这都是福音。对一些企业来说，本币走强有助于抵消进口原材料成本上涨及外债支付。
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