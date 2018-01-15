外媒呼唤“石油人民币”？

“石油美元”一词源于阿拉伯裔美国经济学家、曾担任美国总统卡特顾问的乔治城大学教授易卜拉欣·欧维斯，意指“石油换美元，美元换石油”的能源——金融循环流通体系。“石油美元”是美国政治霸权和金融霸权的重要组成部分，发挥着不可替代的重要作用。
不过，这一情况或许将发生变化。
“‘石油美元’主宰全球能源市场已经40多年。但现在，中国正寻求改变这种状况，用‘石油人民币’取代‘石油美元’。”近日，一家境外媒体如是说。根据这家媒体的报道，中国正在采取行动打破美国“石油美元”的束缚。它的计划是推出以人民币计价的原油期货合约，而且该合约将可以在上海和香港的外汇市场完全兑换成黄金。
或许，世界石油结算体系多元化正渐行渐近，那么，“中国元素”究竟可以发挥怎样的作用？
多元化发展已成趋势
“石油美元”并不仅仅是一个经济学词汇，还包含了国际政治和地缘政治的内涵。“石油美元”是一个循环体系，具有两层含义：
其一，石油的购买，只能以美元来结算。石油消费国需要大量的美元来购买石油，石油生产国的售油收入以美元为主。双方拥有大量的美元储备，美元成为了必需品。而美元的涨跌，也决定这些国家的财富和财政情况。
其二，结余的美元和财政收入，主要用于购买美国的国债或存入美国银行。因为通常产油国所获得的巨额的美元和财政收入，要远超过本国经济生产所需的有效投资。因此大量的美元盈余，被用于购买美国国债和投资。
“石油美元”的核心在于，“没有美元，就没有石油”。这样一个封闭的、可持续的能源金融体系，对美国的好处显而易见。
“石油美元”体系不仅仅是能源与货币挂钩。石油是人类社会最主要的能源之一，美元是国际上最重要的货币，两者的结合形成了一个全球性的综合体系，逐步演变成涉及能源、金融、国家安全和全球霸权的庞大体系。
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