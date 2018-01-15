印度搭火车上班像打仗 高峰期5000人等车宛如“战争片”

台媒称，印度的孟买大都会区住着超过2500万人，每天搭乘火车通勤的人口就有近800万人，而一名29岁工程师蒂瓦里日前特地拍下印度民众搭火车通勤的画面，震撼镜头在网络上引起轰动。
据台湾联合新闻网1月12日报道，从画面中可以看到，火车还没靠站，站台上的“通勤族”就已蓄势待发，他们等火车减慢速度，立刻冲上去，死命抓住车厢门不放。等到火车完全停止，想下车的民众也要再经过一番“搏斗”，才能离开站台，上班时间搭火车，随时都像在打仗。
报道称，尽管一辆火车大约只能载1700人，但尖峰时刻随时都有近5000人等着上车。蒂瓦里表示，根据他超过5年的火车通勤经验，最好的应变方法就是先搭反方向的火车到终点站，从这里上车比较不会那么拥挤。或是在火车接近时，沿着站台奔跑，抓紧时机直接跳上车。
报道称，站台推挤和追逐火车都是相当危险的行为，根据统计，印度每年至少有3000人死于通勤意外，但由于城乡差距大，人口全部都集中到大都市，在基础交通建设更普及前，恐怕一时也还找不到解决之道。
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