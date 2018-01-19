韩国社交软件Kakao决定在新加坡发行10亿美元全球存托凭证

PingWest品玩1月18日报道，韩国网络服务巨头Kakao Corp周四表示，将于下月通过新加坡证券交易所发行价值10亿美元的全球存托凭证(GDRs)，以增强其在人工智能和网络卡通服务方面的影响力。Kakao已经于2014年通过逆向并购在韩国上市，当时的估值为30亿美元。
该公司高管周四称，由于获得外国投资者的热烈追捧，此次发行新股得到了迅速认购，比公司预期之中更快。他表示：“此次融资是韩国公司在过去十年来规模最大的一次融资。”据Kakao透露，这笔资金将帮助发展其增长引擎。该公司正努力开发人工智能相关技术和面向网络卡通、音乐和视频的网络服务平台。Kakao旗下拥有流行消息应用KakaoTalk，目前全球月活跃用户达4980万。
资料显示，全球存托凭证是指上市公司根据存托协议将公司股份寄存在国外的银行，由后者发出单据作为寄存证明，这些单据即为全球存托凭证。通过买卖这些凭证，国际投资者可以间接投资该公司的股票。全球存托凭证是存托凭证按其发行或交易地点之不同，被冠以的不同名称。
Kakao成立于2004年，除核心的通讯应用程序外，目前其业务范围已经扩张至电商、支付、广告、游戏等各个互联网领域。尤其在聊天表情、游戏分发和社交电商领域，Kakao的成功启发了后续众多移动社交产品。数据显示，在截至9月30日的2017年第三季度，Kakao营业利润同比增长了57%，净利润增长193%，主要受强劲的内容和广告销售增长推动。
腾讯在2012年4月完成了对KakaoTalk的投资，以4.03亿元获得Kakao公司13.84%的股权。而在2017年年初，阿里巴巴旗下蚂蚁金服向Kakao旗下移动支付平台KakaoPay注资2亿美元，打通了支付宝在韩国已接入的3.4万商户。
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