美媒称中情局前雇员涉泄“线人”被捕 据称破坏美在华间谍网

据美国《华尔街日报》网站1月17日报道称，一名美国中央情报局（CIA）前官员因非法保留机密信息指控被捕。知情官员称，此人涉嫌提供信息帮助中国政府确认美国在华线人身份。
美国司法部称，现年53岁的李振成（音）是在抵达纽约肯尼迪国际机场后被捕的。亚历山德里亚联邦地区法院指控李振成非法保留国防信息，他将面临最长10年的刑期。李振成曾在1994年至2007年期间为CIA工作。在接受一位联邦法官的简短问讯后，李振成被拘留。
美国官员称，李振成离开CIA后，涉嫌在帮助中国找出美国在华线人方面发挥了关键作用。
法院文件称，李振成从1994年开始在CIA工作，他一直拥有接触最高机密的权限，并签署了很多保密协议。
前述官员称，大约从2010年起，美国的在华线人被系统性杀害，美国官员称美国在华情报网络被摧毁，这引发一场大范围的锄奸行动。
据法院文件，李振成及其家人2012年决定返回美国并定居弗吉尼亚州北部，当时他们居住在香港。
在返回美国的途中，李振成曾入住夏威夷和弗吉尼亚州的酒店，在此期间美国联邦调查局（FBI）探员搜查了他的房间，并对其行李进行了拍照。法院文件称，FBI探员找到两本有着手写机密信息笔记的小本，这些信息的内容涉及某些CIA在华线人的会议、行动会面地点、电话号码、真实姓名和秘密活动等。
法院文件显示，李振成在美国居住期间没有上交这两个本。
据美国《纽约时报》网站报道称，还有一些前情报官员认为，间谍网络之所以遭到严重破坏，可能是两方面的原因相结合，再加上在华情报人员行事草率造成的。对有关中国如何抓获美国特工所进行的反间谍调查，是导致CIA和FBI产生不和的原因之一。
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