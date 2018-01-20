特朗普评出美年度“假新闻奖”

美国总统特朗普日前宣布要颁发年度假新闻奖，引发各界热议。美国有线电视新（CNN）、《纽约时报》和《华盛顿邮报》都榜上有名。
已和美国多家主流媒体“杠上”的特朗普通过他最爱用的社交媒体推特公布了奖落谁家，还附上刊登在共和党网站的得奖名单链接。特朗普公布得奖名单后不久，共和党网站一度瘫痪。
特朗普公布完“假新闻奖”获奖名单后又发推说：“尽管有些非常腐败和不诚实的媒体报道，但还是有很多值得我敬重的优良记者以及许多令美国人民感到自豪的优质新闻。”
【中央社洛杉矶1月16日电】特朗普宣布要把奖颁给他所谓的“假新闻”，引来喜剧演员和媒体评论员热议。他们纷纷高喊“选我！选我！ ”期盼获得“殊荣”。
特朗普经常抨击媒体，说媒体是“人民公敌”，他多次以“假新闻”一词质疑批评他或他执政团队的报道，且未提出证据支持他的说法。
特朗普此前发推文说，计划颁发“年度最不诚实和最腐败新闻奖”。特朗普还推文称：“这些奖项的趣味和重要性，远远超乎任何人所能预期！”
哥伦比亚广播公司节目《深夜秀》主持人史蒂芬•科尔伯特卯足全力拉票，盼能夺下“最不诚实媒体奖”、“最腐败媒体奖”与“最小按钮奖”等虚构奖项。
在好莱坞颁奖季正如火如茶展开之际，美国喜剧中心频道节目《每日秀》在《纽约时报》刊登“供您参考”全版广告，呼吁特朗普可以考虑让《每日秀》获奖。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost