美国纸媒巨头：数字媒体过度依赖广告 难以长期生存

美国媒体巨头赫斯特杂志集团总裁大卫·凯里（David Carey）近日表示，目前集团三分之二的利润仍来源于纸媒，因此和其它杂志出版商不同，他们不准备改变纸媒为主的现状。
在Recode近期举行的一次访谈中，凯里说：“我们拒绝‘数字优先’的理念，因为我们认为这是贬损核心业务。我们认为纸媒业务仍然大有获利空间。”
凯里解释说，媒体公司需要“护城河”来保护自己。赫斯特本身就集合了一批有影响力且可信的品牌，比如时尚类杂志《COSMOPOLITAN》。他说，有一点现在越来越明显，那就是烧钱的网络出版商并没有很多可以保护自己的东西，无法避免失败。
“我认为你们已经建立了一个很好的企业，也有真正的专业度，”他说，“我的儿子和他的三个朋友可以明天就能成立个媒体公司来竞争。但你们不担心我的儿子和朋友，你们担心的是有5000个像我儿子和他朋友这样建立的媒体，因为他们只需5000美元即可开张。”
凯里本人并不对技术心怀抗拒。他曾推动旗下杂志推出iPad版本，但无疾而终；随机他又和Snap合作，让《COSMOPOLITAN》等旗下杂志在Snapchat的Discover板块推出媒体账号，但他现在说，这是个轻率的决定。
凯里质疑数字媒体是否能长期生存，因为这些媒体一直依赖广告。为了生存，数字媒体公司营收中最少25%份额需要来自于非广告来源，例如现场活动、数据或者电子商务。
“这些公司从初期开始，就依靠广告获得20%-30%的增长率，增长数字不大——这是很容易做到的，“凯里说：”运营一个烧钱的数字媒体公司，其困难度接近于零。“
“我认为一些数字媒体公司已经损失了大量资金，又找他们的投资人要钱，2018年就是结果见分晓的时候。
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