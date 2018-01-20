打击假新闻！Facebook将根据可信度来对新闻排序

上周才宣布要降低信息流中新闻比例的Facebook周五表示，将根据可信度来对新闻进行排序。
Facebook表示，将通过对用户的调查，来评估新闻来源的可信度。调查将统计用户对不同新闻来源的熟悉度、信任度。
该公司在周五的声明中表示，新闻消息的来源必须具有信息量，并与当地社区的人息息相关。
Facebook首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“重要的问题是我们一直在挣扎，在这个充满分裂的世界，如何决定哪些新闻来源是被广泛信任的。我们可以试着自己做出决定，但我们对此并不感到合适。”
扎克伯格表示，他预计在调整后，新闻在信息流中的占比将从目前的5%下降至4%。他说：“这是一个大变化，但是新闻将依然是人们就重要话题展开谈话的关键方式。”
今日，Facebook股价上涨0.83%。
上周，Facebook宣布调整信息流的算法规则，向用户个人内容倾斜。
不过，华尔街见闻此前指出，Facebook调整自己首页信息流的算法规则向用户个人内容倾斜，几乎是每年的例行公事，每一次都会引起严重依赖Facebook平台分发信息的出版商的强烈反弹，但结果基本上都云淡风轻，包括到达率、引流点击率等各项指标，都是出现可控回落。
只不过这一次调整算法，还有着2016年总统大选后对“假新闻”愈加严格的过滤追责，以及Facebook本身在“通俄门”调查当中所扮演的角色作为背景，所以包括彭博、Axios等多家美国媒体在内，都紧盯这次规则调整后的实际影响。
Facebook在其官方声明中称，将优先展示“会引发人与人之间对话和有意义互动的内容”，若本次规则调整真的比前几年更为彻底，目前机器算法内容分发帮助谣言扩散、激化美国国内矛盾引发两极化的现象很可能成为过去。
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