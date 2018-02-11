美国情侣卖光家产买船环游世界 出发第二天就沉船

美国科罗拉多州一对情侣卖掉了他们所有的家产后，买了一艘帆船，梦想环游世界在公海上过逍遥日子，但是仅仅出发2天后，他们在佛罗里达海岸沉船了。
除了一条狗还有少量现金及社保卡，他们什么都没了。
26岁的Tanner Broadwell与24岁的Nikki Walsh在2017年4月变卖所有家当，花了5，000美元买了一艘船龄49年的船，额外又花了5，000美元把它修好。他们将这艘船命名为“Lagniappe”。
Broadwell说，为了梦想，我卖掉了所有东西，但是仅仅20分钟，我就失去了一切。
这对情侣没有任何航海经验，还是靠Broadwell的父亲帮他们把船搬到港口。为了实现他们的加勒比海探险计划，他们打算沿着墨西哥湾海岸航行，从亚拉巴马洲游到巴拿马城。
周二，他们终于带着狗狗Remy一起出海，开始他们的环游旅行。
由于他们的航海图太老，周三晚上9点15，在佛罗里达州对出海面航行时，船撞上了暗礁，Nikki差点从甲板上飞下来。
船底部一下被撕开一个大口子，海水迅速漫进了船舱。短短20分钟，船就沉没了，幸好他们给拖船公司打了急救电话，当拖船队赶到时，船已经快倾覆了，他们跳海后被被救上岸。
Nikki说，她怀着敬畏的心情站在那里，看着自己所有的一切漂走，什么也抓不住。
要把船从水里打捞出来可能至少要花1万美元，他们没有买保险，也没有钱。
现在，他们身上仅剩90美元了，他们也不知道接下来他们要去哪里，要怎么办，但他们坚信，这不会是他们最后一次在在海上冒险。“我们会再想办法买一条船，我们不会放弃梦想。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost