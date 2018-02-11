特朗普签署超万亿赤字预算案 国防开支猛增至7160亿

外媒称，美国国会9日通过了一份涉及面极广的协议，特朗普总统将其签署入法，让美国政府结束了几个小时的短暂停摆。
据路透社2月9日报道，这项临时拨款及预算一揽子协议在参议院获得了广泛支持，尽管在众议院有67名保守派共和党人投反对票，但在民主党人的支持下仍获得通过。
报道称，该协议是去年10月1日开始的本财年的第五项临时拨款法案，这次到位的资金可以维持到3月23日，给立法者留出了更多的时间来制定全年预算。
共和党曾以财政保守主义著称，但目前共和党控制的国会和特朗普正在迅速增加美国的预算赤字和国债，协议中新的军事及国内开支将让2019年的年度预算赤字超过1万亿美元。当天批准的法案将增加近3000亿美元联邦支出，其中包括两年内增加1650亿美元国防开支，帮助特朗普兑现加强军队的承诺。这赢得了很多共和党人的支持，但一些人对于再增加1310亿美元的非国防开支感到愤怒。此外，新预算还包括近900亿美元的紧急救灾支出。
特朗普在签署法案后发推文承认了财政保守派的担忧。他说：“在国会没有更多共和党人的情况下，我们被迫在我们不喜欢或不想要的事务上增加开支，以便在经过多年的损耗后，最终可以通过追加经费来关照我们的军队。”
另据美联社2月9日报道，这是五角大楼从未见过的最大规模的预算：7000亿美元，远高于两个最接近的竞争对手中国和俄罗斯的国防开支。这意味着军方有足够的资金为军队扩编、增加训练、增购军舰和其他许多事情埋单。
明年美国国防预算将增至7160亿美元，在美军重新关注阿富汗陷入僵局的冲突和东北亚局势紧张之际，今明两个财年的预算协议可以提供国防部长马蒂斯所说的让军队摆脱备战低潮状态所需的资金。
报道称，特朗普9日签署的预算案包括军队开支的大幅增加：五角大楼本年度将比上一年度多获得940亿美元资金（增幅达15.5%）。这是自国防预算从2002年度的3450亿美元增至下一年度的4370亿美元（增幅达26.6%）以来的最大年度增幅。当时美国正在进行阿富汗战争，出兵伊拉克，并且在9·11事件后增加了国防开支。
2011年国会通过了严格限制军事开支和民用开支的法律以来，历任国防部长都抱怨《预算控制法》设定的最高限额对军队的挤压太严重。在参众两院批准该预算案数小时前，马蒂斯说：“这种预算不确定性给我们的部队和部队家属的心理带来的负面影响，怎么夸大都不为过。”
报道称，不过一些人可能会认为，给五角大楼提供更多资金并不能使所有问题迎刃而解。尽管近年来有最高开支限额，但国防预算按历史标准一直都不算低。安全与国际研究中心的国防预算专家托德·哈里森说，给军队的拨款一直都很接近上世纪80年代里根总统治下军队建设的最高水平（扣除通胀因素）。
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