共享单车在新加坡引起国会质询 部长呼吁给予一次机会

新加坡讯，新加坡国会议员就新加坡的共享单车乱停乱放破坏市容提起质询，但新加坡一名部长呼吁议员们给共享单车一次机会。
新加坡的共享单车乱停乱放引起各界的关注，一些读者也投书媒体要求政府采取措施。
新加坡交通部高级政务部长蓝彬明今天在国会说，去年五月以来，新加坡陆路交通管理局已经对这些经营共享单车的业者处以罚款和收取行政费总共18万新元，同时也开出2100自行车移除通知书。
路交局也扣押了341辆自行车。
蓝彬明是在回答国会议员就乱停乱放自行车的现象提出的质询时，披露上述数据。
蓝彬明说，路交局也将在本月晚些时候提出修法建议，对共享自行车经营者施行执照框架。框架将要求共享单车业者限时移除在公共土地上乱停乱放的自行车。
共享单车业者也将被要求采取措施，限制乱停乱放的用户，蓝彬明补充说，这可能涉及到高精度的地理围栏。
在回答五名议员的补充质询时，蓝彬明指出，自行车共享运营商没有达到路交局对他们提出的要求。
但是，他说，共享单车还是有很多优点，例如减少汽车排放，有助提供交通的灵活性。
他说，路交局定期与共享单车业者会晤，讨论运作问题，包括优化车辆规模，满足新加坡人的需求。
议员林谋泉则表示，应该对乱停乱放自行车的人施以罚款。
“如果我们对乱丢垃圾的垃圾虫施加罚款，为什么我们不能对那些将自行车丢在马路边的人罚款呢，其实这些人是更坏的垃圾虫。”他说。
“他们对公众制造了丑陋，由于他们乱停自行车，对公众造成了不便。”
不过，蓝彬明呼吁议员们给予一次机会。
他说，尽管会有暂时的不便和困扰，但共享单车还是有很多好处，一些不便是短暂的。
蓝彬明也告诉国会，在准备充分后，会披露更多的修法细节。
去年10月，共享单车业者和国家公园局及16个市镇理事会签署谅解备忘录，鼓励负责任的共享单车。
备忘录中载明，业者必须在2017年底采用电子地理围栏技术，这样业者就可以知道自行车是否停放在指定区域内。
共享单车业者也必须在半天之内移除乱停乱放的自行车，并为用户提供公共责任保险。
但是，公众对乱停乱放自行车的反应还是不绝于耳。
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