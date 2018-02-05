富国银行因虚假账户遭美联储重罚 将损3至4亿美元净收入

英媒称，在富国银行开设虚假账户的丑闻被曝光后，美联储对该银行处以前所未有的重罚，并称这家目前资产位列全美第三的银行存在“普遍侵犯客户利益的行为”。
据英国《金融时报》网站2月3日报道，美联储称，在富国银行改进公司治理和风险管理之前，将禁止其扩大总资产规模。这是美联储首次采取这样的措施。
美联储还表示，富国银行将在4月底之前更换三名董事，在年底之前更换第四名董事。
富国银行股票2月2日在交易后时段下跌超过5%，市值蒸发约160亿美元。据高级管理人员估计，美联储的限制措施将使富国银行今年损失3亿至4亿美元的净收入。
美联储的限制措施是富国银行遭遇的最新挫折。在大约18个月前被曝光的丑闻中，数千名面临销售指标压力的富国银行员工，在客户不知情的情况下为客户开设了350万个账户。
此后，富国银行还承认，数万名贷款客户因逾期还款而被不恰当地收取费用；该银行还可能向大约57万名客户销售了他们本不需要购买的保险产品。
美联储要求富国银行改进治理和风险管理。此前，美联储要求该银行在60天内提交一份书面计划，说明其董事会将如何提高监管能力。
过去七年间，富国银行的资产负债表规模扩大了近50%，达到1.95万亿美元。根据美联储要求，富国银行在获得监管者的批准之前，必须将其总资产维持在去年年底的水平。
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