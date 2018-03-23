美佛州枪击案高中颁布新规：学生只能用透明背包

据“中央社”报道，美国佛罗里达州道格拉斯高中上个月发生造成17人死亡的重大校园枪击事件。为加强安全管制，道格拉斯高中颁布新规定，今后所有学生只能携带校方提供的透明背包上学。
据报道，当道格拉斯高中放完春假回到学校时，根据校方颁布的最新规定，所有学生都只能携带学校免费发放的透明背包上学。同时，所有学生上学期间都必须配带识别证，学校入口处则将加装金属探测器。
不过，道格拉斯高中的部分学生表示，就算改用透明背包，或者加装金属探测器，也不会因此感到更安全。
道格拉斯高中所属的布劳沃德县公立学区督学伦西（Robert Runcie）21日宣布，为了全面加强校园安全，过去几周以来，学区内所有学校已经陆续推出多项新规定，包括所有学生与教职人员在校园内都必须配带证件，教室一律锁门，学校大门及出入口全面上锁，加强校园安全监控，定期举办应变演习，以及对所有师生举行讲习等。
声明指出，学区内所有学校平日都有进行代表枪手入侵的“红色警报”演习，目前学区正与警方共同评估，将从下学年起如何加强演习内容以及举行演习的频率，今年6月之前有望完成所有学校的实时监视器录像系统全面更新。
接下来仍将陆续推出的安全改善措施，包括要求所有前往学区各校的访客，只能从校园单一出入口进出，出入口将设有门栏，这项计划最晚将于2019年第一季完成。
伦西指出，日前佛州通过新法，学区将获得州政府大约850万美元经费补助，得以从2018至2019学年起，为学区每所学校至少派驻一名校警。同时，佛州最新通过立法，也让学区获得600万美元补助，用于扩大心理健康服务计划。
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