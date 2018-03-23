俄前特工喝茶后丧命 茶水中“毒物”价值2.33亿元

最近，一名双面间谍在英国被杀，引起轩然大波。
为此，英俄两国猛烈互怼在，甚至把事情闹到了安理会。
正当英俄两国在安理会为了斯克里帕尔案件争吵得不可开交之时，2018年3月15日，俄罗斯流亡寡头格鲁什科夫又被发现让人勒死在家中……
英国人为何一口咬住俄罗斯不放？
1
又一次“意外”死亡？
66岁的谢尔盖·斯克里帕尔是一名双面间谍，这名前俄罗斯联邦安全局军官曾在暗地里为英国秘密情报局效力。
事情败露后，他被俄联邦安全局抓捕。
最后，因为英俄交换间谍俘虏而获释，从此定居英国。
然而，故事并未结束。
2018年3月4日，他和女儿离奇地在英国一个小城的购物中心之外失去了意识。
随后数日里，有媒体报道斯克里帕尔中毒身亡，也有媒体称其“命硬”，尚未死亡，仍然处于昏迷状态。
不过，英国警方经过调查得出结论：父女俩死于一种名为“NOVOCHOK”的神经毒剂，很可能是俄罗斯的特工机关所为。
于是，英国向俄罗斯提出了“最后通牒”，要求俄在24小时之内把事情“说清楚”。
俄罗斯表现得很强硬，不仅拿出了“甭想往我身上泼脏水”的架势，愤怒地予以否认，外交部美女发言人甚至扬言“不要威胁我们，我们是有核武器的国家！”
也许是想到真的动武有所不妥，于是，英国首相梅姨宣布将23名俄罗斯外交官驱逐出境。
俄罗斯丝毫不客气，立马也驱逐了23名英国外交官作为回应。
英国拉着欧盟和美国商量了一圈，把此事捅到了联合国安理会。
两大常任理事国在安理会上打了一场没有结果的嘴仗。
其实，近些年，西方国家指控疑似俄罗斯特工机关进行此类活动的事件不少，俄罗斯的“叛徒”或者敌人往往会以各种不同方式“意外”死去。
但是，把事情闹到这么大，这次恐怕还真是绝无仅有的。
斯克里帕尔可能从来都没有想过，让自己名垂千古的方式居然是中毒。
2
冰镐的效果不太好
如何清除境外的“国家敌人”曾是苏联特工机关的一种“历史传承”。
区别只是在于，有些时候，他们行事张扬，有些时候则低调得多。
在早期，只要苏联法庭宣布已经流亡海外的某人是国家的敌人，对其缺席判处死刑，而后，苏联政府就可能在合适的机会动用特工前往其所在国家“行刑”。
托洛茨基在政治斗争中失败后，被斯大林驱逐出了苏联。
但是，即便是在流亡中，作为苏联红军的缔造者、十月革命的领导人之一、列宁曾经的亲密战友，托洛茨基仍然可以利用自己在共产国际的巨大影响，鼓动各国共产党中的追随者组成“托派”，跟斯大林体制进行斗争。
在这种形势下，苏联法庭三次对他进行了缺席审判，并且判处死刑。
多次暗杀失败后，1940年，当时苏联的特工机关国家政治保卫局“格伯乌”派出了一个名叫拉蒙·梅尔卡德的刺客。
他使用一把登山队员用的冰镐，成功地杀死了正在墨西哥流亡的托洛茨基。
根据梅尔卡德事先对同伙的说法，这东西体积小便于隐蔽携带，也没有什么响声。
不过，他动手时候出了点意外。
他跟托洛茨基混得很熟，趁着托洛茨基一个人在书房写信，从背后对其下手。
不料，托洛茨基正好转了一下头，发现了他的举动，两人搏斗起来。
年轻力壮的梅尔卡德用冰镐击中了托洛茨基的天灵盖。几天后，托洛茨基在医院不治身亡。
因为动静闹得太大，梅尔卡德没有能够逃离，被托洛茨基护卫人员当场抓获，在墨西哥监狱里关押了20年。
刑满释放后，他前往苏联定居。
当然，这种事后被苏联政府“认领”的刺杀活动并不多。
3
换成了氢氧酸
1954年，格伯乌改组成为克格勃。
之后，克格勃的特工人员的暗杀目标主要集中于在西方国家针对从事反对苏联政权活动的流亡分子，尤其是那些在二战期间名声狼藉的“乌克兰分离主义组织”主要成员。
1959年10月15日，在西德慕尼黑的一座公寓里，有人发现，“乌克兰民族主义组织”流亡西方的领导人斯捷潘·班达拉倒在走廊地上，昏迷不醒。
被送到医院后，这个人很快不治身亡。
最开始，医生诊断其死因是心脏麻痹。
但是，由于死者曾经在二战中组织武装组织与德国占领军进行合作这段“敏感”历史，西德警方对尸体进行了仔细的检验。
检验中，警察发现，班达拉的脸部有轻微的玻璃划伤，并且还有微量的氢氰酸。
这种毒剂进入人体后，将迅速让细胞内的呼吸酶失去作用，造成全身窒息性死亡。
在科学不发达时期，验尸时，相关人员会因为窒息造成脑水肿等特征误以为被害人是心脏病发作导致死亡的。
另外，因为氢氰酸具有强烈的挥发性，所以等到被害人被发现、送医抢救一圈之后，毒剂应该已经挥发干净了，可谓杀人于无形无色！
可是，这次，警察居然在现场发现了氢氧酸残留，由此断定：班达拉是死于暗杀。
然而，随后的调查很快陷入了僵局，西德警方没有发现任何有价值的线索，更没有可疑人物被捕，此案基本成为悬案。
直到两年后，1961年，一对来自东柏林的夫妇走进了西柏林警察局。
这个丈夫主动向西德警方表明自己的身份：保格丹·斯塔辛斯基，克格勃特工人员。
克格勃随时随地对他进行的严密监视让他感到非常不满，并且，对他跟一个德国姑娘的婚恋横加干涉。
于是，他决定带着德国妻子向西德方面自首——两年前，他成功地刺杀了班达拉。
4
一案“揭”一案
根据斯塔辛斯基的供述，他加入克格勃之后就被派往西德监视乌克兰民族主义组织的活动。
1957年10月12日，在慕尼黑，他用一支可以喷射雾化氢氰酸的管状无声手枪杀死了该组织的骨干人物列夫·利贝特。
两年后，他又以同样的方式刺杀了斯捷潘·班达拉。
根据斯塔辛斯基的描述，德国警方最终找到了他杀人后抛弃的那支管状无声手枪。
这是一个克格勃下属技术装备部门开发的暗杀专用武器，外形类似一支钢笔，只不过，底端有一个小小的开口，另一端装着笔夹状的扳机。
枪管内部底端连着扳机击发机构的是一个微小的火药弹。一旦火药弹被击发，燃气将迅速推动前段的活塞杆，将枪管顶端装有氢氰酸的薄玻璃瓶打碎。
随后，伴随着很小的响声，一股气雾状的氢氰酸通过开口向刺杀目标喷出……
为防止意外，在寻找刺杀时机过程中，斯塔辛斯基需要每天都预先服用一片解毒药。
进行刺杀时，他必须在很近的距离内对着目标脸部开枪。
之后，他必须立即离开现场，并尽快打碎另一个事先准备好的玻璃瓶，吸入解毒气体。
只有如此，他才能避免因为吸入了少量毒气枪散逸的氢氰酸而同样中毒。
西德警方之所以没有发现利贝特的真正死因，却发现了班达拉的，是因为克格勃考虑到班达拉可能随身带着保镖，因此给了斯塔辛斯基一支双管的无声毒气手枪，剂量加倍，导致了班达拉的尸体上有氢氰酸残留。
5
叛逃特工的美好时光
班拉达案正值冷战的高峰时期。
此案曝光后，苏联也曾矢口否认，但是，在铁证面前，苏联最终还是无话可说，一时间非常被动。
以后的苏联时期里，西方几乎没有发生过“苏联敌人”离奇死亡的案件。
苏联末代领导人戈尔巴乔夫上台后，苏联全力转向与西方缓和。在此期间，克格勃似乎也变得异常“温良恭让”，不仅再没有“苏联国家敌人”离奇死亡事件发生，叛逃到西方的原克格勃特工也都跟着“沾了光”。
后来，苏联崩溃，新生的俄罗斯试图全力融入西方，在政治上必然不愿意多生事端。
曾经庞然大物般的克格勃，被俄罗斯政府拆分为数个机构，一时间，陷入了彻底混乱。
这种美好时光持续了十几年之久。直到上个世纪末的最后几天，俄罗斯重新找到了一个强力领袖。
普京上台后，开始大力整治把持俄罗斯国家权力的寡头集团。
同时，为了打击国内猖獗一时的恐怖主义和分离主义势力，普京又将当年从克格勃切分出来的若干机关进行不同程度的整合，克格勃的继承者——俄罗斯联邦安全局应时而出。
普京的铁腕执政引起了一波富豪“外逃潮”。
与之相比，特工圈里那些给西方国家效力的双面间谍们掀起的新“叛逃潮”，就不那么引人注意了。
6
价值3000万欧元的钋210
2000年之后，随着西方不断“施法”，俄罗斯的“国家敌人”逐渐增多，这类离奇死亡事件再次出现在人们的视线之中。
2004年，在卡塔尔，车臣“总统”扬达尔比耶夫因汽车炸弹丧生。
此事件发生后，俄罗斯对外情报局发言人在回应外界质疑的时候公开表示，从班达拉案件之后，克格勃第一总局（对外情报局的前身）再也没有执行过此类任务。
可是，迄今为止，仅仅在英国一地的死亡名单就列上了以下这些名字：2006年，以反对普京闻名的前弗斯勃（俄联邦安全局，简称弗斯勃）特工利特维年科因喝了杯“加了料”的茶水而丧命。
虽然他的茶水里只有几毫克的钋210，可是此物是只有在核反应堆内部方可生成的人造放射性元素。
而且，因为极其稀有，这几毫克钋210就已经价值3000万欧元（约合人民币2.33亿元）了！
非国家组织能够有这个技术实力和经济实力获得此类物品吗？库叔表示很难想象。
2008年，利特维年科的密友、同样是流亡者的帕塔卡茨什维利不明原因死亡；
2013年，曾经名噪一时的俄罗斯大寡头别列佐夫斯基离奇地自缢身亡。
根据英国警方记录，他最少逃过了两次暗杀，其中有一次死里逃生，是因为受命用毒钢笔刺杀他的特工临阵倒戈，和盘托出了任务。
同年，一个瑞士警方调查洗钱案的关键证人派列皮利茨基被断肠草毒死在自己家门口。。。。。。
当然，这些亡命天涯的寡头或者双面间谍，其社会背景和牵扯到的各种恩怨异常繁杂，想要他们命的人可能不光来自莫斯科，事实上，也确实没有什么直接证据能够表明他们的死跟俄罗斯官方有关。
只是他们中间有些人的死法实在是太离奇了……
7
特工最爱“NOVOCHOK”
库叔认为，这次英国之所以如此大张旗鼓地将矛头指向俄罗斯，主要是因为作案者使用了“NOVOCHOK”毒剂。
以前的类似刺杀行动，特工们大多使用炸弹、VX（美军开发的专用化学武器神经毒剂），甚至上面提到的放射性元素钋210。
而“NOVOCHOK”毒剂的身份有点特殊，它是苏联在解体前不久秘密研发的一种化学武器，其作用比大家熟悉的VX还强烈许多倍！
最关键一点，它是一种二元化学武器（这个成分具体是啥，库叔不敢知道……）。
通俗地说，在一般情况下，这两种化学原料各自是低毒甚至无害的，需要使用时，将二者混合，可以迅速生成致命毒剂。
对特工来说，这种方式安全性很高：一方面，即便在运输中出现意外泄露，也不会立即造成严重后果导致行动败露；另一方面，该毒剂可分两次投放。
第一次投放时，特工是完全安全的，甚至不需要使用特殊材料制成的容器；
第二次投放时，特工只要快速脱离现场，危及自身的可能性很小，投放动作也同样不引人注意——因为他投放的也是低毒物质，而只有目标身上中毒反应激烈时，才比较容易被发现，产生危险。
另外，合成后的毒药非常猛烈，中毒者生还的可能性微乎其微。
所以，在查明毒剂的“真身”之后，英国警方立即将其当作恐怖袭击案件处理。
英国政府更是愤怒地称此案为“俄罗斯在英国的领土上发动化学武器攻击事件”。
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