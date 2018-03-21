英国教师学35种语言给多国学生交流 获奖百万美元

安德利亚（Andria Zafirakou）在英国伦敦布伦特的艾伯顿社区学校（Alperton Community School）教书。这里是英国最贫困的几个地区之一，这里的学生来自世界各地，拥有不同的背景文化。
安德利亚努力地学习这些学生们所说的35种语言中最基础的打招呼，包括古吉拉特语（印度所说语言之一，也是巴基斯坦少数民族语言）、北印度语、泰米尔语（印度所用语言之一）和葡萄牙语，通过使用学生们的母语交流来增加亲切感，让学生们更容易融入环境。
安德利亚还和其他老师们一起重新设计课程，使这些来自不同国家、不同文化背景的学生们所学的内容更有针对性；专门为那些来自于“保守文化”的女孩们设立运动俱乐部；安德利亚还经常对学生进行家访、和学生们一起乘坐公交车，这些都帮助她更好地了解她的学生们，同时她所做的这些也受到广泛好评。
她在由Varkey基金会赞助的第四届年度全球教师奖（Annual Varkey Foundation Global Teacher Prize）的评比中，从进入总决赛的10名候选人中脱颖而出，成为了史上第一位赢得该奖项的英国教师。
颁奖典礼在迪拜举行，在安德利亚获得该奖项的提名后，她非常激动地向大家致谢。同时，该奖项也是对她为事业所作出的杰出贡献的肯定。英国首相特雷莎·梅在视频中发来祝贺，为安德利亚致敬，这是她应得的，感谢她为了学生们所做的一切。
而安德利亚自己也表示：“我在布伦特教书的这个社区是一个美丽的、充满了各国文化的地方，这里也确实是世界上最大的多文化社区。”
“许多学生会面临各种具有挑战性的情况，而且他们的生活也很艰苦。不过我想告诉他们，不论你们在家里经历了什么，不论你们在生活中失去了什么，或者因此而悲伤痛苦，学校的大门永远为你们敞开，我很高兴我可以告诉你们这一点。”安德利亚向观众振奋地说道。
特雷莎·梅在祝贺视频中还说道：“你充分展现了你为教育事业做出的巨大贡献和创造力。”
安德利亚补充道：“如果想成为一名好老师，那就需要一颗更抗压、更细心缜密、更宽容的心脏。”
她在这次的典礼上将会获得100万美元的巨额奖金，并且还被诚邀聘请为Varkey基金会的全球形象大使。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost