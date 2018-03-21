“投毒门”事件持续发酵：英拟减少进口俄天然气

俄媒称，英俄因前间谍斯克里帕尔中毒一事产生的外交龃龉，面临发酵为经济冲突的风险。英国首相特雷莎·梅已经表示，有意减少进口俄天然气。俄能源部长亚历山大·诺瓦克3月19日回应称，寻找替代俄能源的方案只会给消费国自身带来损失。
据俄罗斯报纸网3月19日报道，特雷莎·梅认为，俄借助天然气出口向很多国家施加压力，但英国将减轻对俄天然气的依赖程度。她说：“我们将继续与欧盟磋商能源安全问题。”
报道称，英国的想法显然会得到美国的支持。华盛顿2017年通过一项法案，旨在阻止俄向欧洲铺设新天然气管道，并提高美国液化气在欧洲市场中所占份额。
英国目前是俄天然气在西欧的关键客户之一。据俄气公司统计，俄2017年向英国输送逾160亿立方米天然气，在英国天然气消费总量中约占23%。俄专家扎尔斯基认为，理论上，英国政府能做到在一定程度上减少进口俄天然气，但鉴于英国的天然气需求逐年增长，英国当局能发挥的作用有限。
报道称，斯克里帕尔事件的影响还在继续扩大。英国工党领袖杰里米·科尔宾呼吁在英国政治体系中拒绝使用来自俄罗斯的政治捐款。多名英国议员则主张要求与政界有关联且财产超过一定数额的在英定居外国人申报财产来源。这首先针对的将是俄罗斯公民。
报道称，对俄实施经济制裁一事尚未被提及，但倘若事态继续恶化，英俄两国贸易必定会受到影响。俄金融领域高级分析师兹瓦里奇认为，倘若英国决定对俄实施经济制裁，也许会从限制英国企业收购俄资产开始。
另据俄罗斯《莫斯科时报》网站3月19日报道，克里姆林宫3月19日说，伦敦应该就指控俄罗斯在英国对前间谍及其女儿发动神经毒剂袭击一事拿出证据来，否则“迟早”要道歉。
报道称，英国指控俄罗斯使用苏联时代的神经毒剂袭击斯克里帕尔及其女儿尤利娅。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫在接受电话采访时说，英国的指控“难以解释，是无端的诋毁”。
俄罗斯总统普京18日表示，宣称莫斯科发动了这次袭击完全是无稽之谈。而英国外交大臣鲍里斯·约翰逊19日称，俄罗斯的抵赖“日益荒诞”。
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