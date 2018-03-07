意大利大选结果确定 令整个西方世界陷入惊恐

今天，几乎所有的西方媒体，都被意大利刚刚确定的大选结果给震惊了……
因为已经结束的计票结果显示，2年前才刚刚成立的“反移民+反欧盟”的极右政治党派“五星运动”，竟成为了混乱不堪的意大利政坛中最大的赢家，是所有意大利政党中的得票数最多的党派。
与此同时，意大利的极右势力也成为了意大利这次政府改选中势头最强劲的力量。不同的极右翼政治派别总共获得了全意大利三分之二的选票。其中，除了表现最抢眼的“五星运动”，意大利前总理贝卢斯科尼所领导的“中右”政治联盟中强烈“反移民”的极右翼“联盟党”也获得大量的选票。
而与极右势力的强势崛起形成鲜明对比的是，由“中左”派组成的现任意大利政府在此次大选中可以说是[惨败]，居然连三分之一的票数都没有拿到……
不过，目前意大利政坛中没有任何一个政党或政治联盟的的票数足以让其单独组成下一届意大利政府，他们必须选择寻求其他政治势力的协助，组成弱势的联合政府。
而整个西方主流媒体目前最担心的是，一旦意大利包含新法西斯主义者在内的极右翼势力选择“抱团”组成新政府，就很可能将意大利重新带回到半个世纪前的“法西斯模式”下……
因此，就在几个小时前，美国的CNN已经连续在其2篇关于意大利大选的报道中用[法西斯]做了大标题——“此次意大利大选中法西斯发挥出色，令人恐惧”、“现在到底还有谁能够阻止意大利重返法西斯？”
不过，欧洲多个国家近些年都在快速崛起的极右翼势力却对意大利的大选结果感到欢欣鼓舞，纷纷发来“贺电”，比如法国极右翼政党“国民阵线”的领导人勒庞。
而美国极右翼势力的代表人物、美国总统特朗普的前首席智囊班农，更是专程跑到意大利观摩了这次大选，并在结果出来后激动地表示意大利的大选结果“将为全球民粹主义运动注入一针强心剂！”
目前，西方主流媒体和德国总理默克尔这样的“亲难民和亲欧盟”的政治精英，只能企盼意大利的各极右翼派别因为自身的分歧无法组成新政府了……
同样值得玩味的是，在目前欧美主流媒体关于意大利大选的报道中，耿直哥并没有发现多少深入分析意大利极右翼势力崛起原因的内容，其中CNN和BBC等大牌媒体干脆直接把责任归咎于意大利极右翼势力掀起的“反移民”情绪中。
只有《纽约时报》相对深入地谈到了2008年全球经济危机之后意大利一直萧条的经济状况，欧盟对于意大利困境的忽视，以及在这些问题基础上又新出现的难民问题。
《纽约时报》也谈及了意大利主流政党和政治精英的问题，比如低效和腐败。该报采访的专家表示，恰是因为人们对于主流政治精英和政党在过去10年的表现感到失望，才会如今把众多选票投给极右翼。
同时，该报也相对准确地指出意大利的反欧盟和反移民情绪并不是“个案”，而是在包括意大利以及希腊在内的整个南欧地区非常普遍。而且这些南欧国家最不满的就是德国和法国这两个欧盟里的大佬，认为这两个国家在经济和难民问题上根本不考虑其他国家的感受。
最后，在耿直哥看来，如今整个欧洲的乱局以及极右翼势力的崛起，其实也在不断阐明一个道理：一个国家只有政局稳固、不断发展，才能遏制住旁门左道的滋生，而这则需要一个高效、廉洁和有执行力的政府。
悲哀的是，这样的政府在今天的欧洲，却已然成了稀罕物。（环球时报）
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