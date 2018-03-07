德国国歌太manly要修改？德总统：我不同意

德国因歌词太manly要修改国歌？“不！我不同意！”德国总统施泰因迈尔7日在接受《萨尔布吕肯报》采访时对修改国歌一事作出回应。
何来修改国歌一事？因为歌词太男性化。
德意志广播电台5日援引《图片报》消息称，在3月8日妇女节即将到来之前，德国社民党女议员、联邦家庭事务部平等事务专员克里斯廷·罗丝-默林呼吁修改国歌——《德意志之歌》中的歌词，还在给该部全体员工的集体信函中提出了修改国歌的具体建议。例如，她希望将太过男性化的词“Vaterland”修改为“Heimatland”，并用“有勇气地（couragiert）”一词代替“brüderlich”。
随后，德国总理默克尔也通过其发言人赛贝茨表达了反对修改国歌的想法。赛贝茨5日表示：“总理对目前的国歌非常满意，因为它承袭了传统的形式，而且也没看出有修改的必要。”
不仅如此，德国总统施泰因迈尔也在7日表达了自己发对修改国歌歌词的想法。在被《萨尔布吕肯报》记者问及对此事的看法时，他表示：“不！我反对修改国歌歌词。”
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