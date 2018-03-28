汉语正式成为荷兰中学毕业考试外语选考科目

荷兰教育国际化组织27日宣布，本学年汉语已正式成为荷兰中学毕业考试的外语选考科目，未来数周将有170名中学生在毕业考试中选考汉语。预计未来几年，荷兰提供这一选项的中学和选修汉语的中学生人数将显著增加。
荷兰教育国际化组织是一家非营利独立机构，通过与荷兰教育部及外交部合作，以促进荷兰教育领域的国际合作。据该组织公布的数据，荷兰现有70所中学提供汉语教学，其中15所将在今年毕业季为学生安排汉语科目考试。
“汉语越来越重要，因此越来越多中学生选择学习汉语。一些家长认为，掌握汉语能让孩子站在更好的起点。”该组织汉语教学事务协调员帕尔德科珀说。
荷兰中学的汉语教学已有多年历史。2010年，荷兰教育部在9所中学试点毕业考试选考汉语，当年只有20名学生参加考试。近年来，选考汉语的学生人数逐年增加。2015年，荷兰教育部宣布，将从2017-2018学年起，把汉语正式列入中学毕业考试外语选考科目。
除必修荷兰语和英语，荷兰中学生必须学习第三语言，有条件的学生还可选修第四语言。此前已被荷兰教育部列入中学毕业考试科目的语言包括法语、德语、西班牙语、俄语、意大利语、阿拉伯语、土耳其语和弗里斯兰语。目前，法语和德语是荷兰中学生选学最多的第三语言。
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