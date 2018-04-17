英国推出网恋指南 专供50岁以上用户使用

英国老牌礼仪指导机构德布雷特最近与婚介机构合作，推出专供50岁以上用户使用的“网恋指南”。
18世纪以来，德布雷特即成为英国最权威的礼仪指导机构，出版的《德布雷特英国贵族年鉴》堪称英国“礼仪圣经”。英国《泰晤士报》15日报道，德布雷特最近推出“50+约会指南”网络版，旨在帮助50岁以上人士“解决现代约会难题”，内容从最基本的“如何打开电脑”到“为什么这个男人想娶我（同时还向我借10万英镑）”，可谓包罗万象。
德布雷特与英国老年婚介服务Ourtime合作,推出了这份由5章构成的“银发族”网恋指南。德布雷特建议人们在约会软件注册账户时，务必使用近照，最好是“一年内的照片”，因为“想见面就没必要误导你的约会对象”。指南称，照片中不应出现其他人，尤其不能有前任或比自己长得好看的朋友出现。“如果自拍太难，任何路过的年轻人都能帮忙。”Ourtime一项调查显示，近四分之一50岁以上人士不善于自拍，超过半数用10年前的照片注册账户。
指南中的其他建议还包括“第一条消息要轻松简短”“最好一开始就诚实”，等等。其中最重要一条是“别让人觉得怪怪的”。
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