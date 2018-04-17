在星巴克借厕所也会被捕？美两名黑人男子遭遇引发众怒

在美国费城一家星巴克咖啡馆，两位黑人男子进去借用厕所，结果却因没有消费而被店员报警抓了起来，这件事在全美引起轩然大波，网友们纷纷指责店员和警察涉嫌种族歧视。
上周四两名黑人男子来到位于费城的一家星巴克，由于他们没有消费任何东西，因此店员拒绝让他们使用厕所，两人并没有离开，而是坐在店里一边玩手机一边等朋友。没想到店员打电话叫来了警察，警察以“擅闯”为由逮捕了两人。
费城警察局长Richard Ross上周六称，这两名男子没有在店里买任何东西，同时又拒绝离开，因此遭到逮捕。Ross也是一名黑人。他还为警察的行为辩护称，警察恪尽职守，并没有做错什么。
两名黑人男子在被警察关押了8小时后获释。星巴克没有对其提起任何指控。
两人被警察逮捕的过程被人用手机录下来传到了网上，视频中，一名男子说他就是两位黑人要等的人，并不断地问警察，他们到底做了什么？为什么要逮捕他们？现场另外一位妇女说，“他们什么都没做，他们就是要借用厕所…他们什么都没做”。
这段视频在网上的浏览量超过了900万次，引发了网友们的强烈反应，人们纷纷指责警察和店员种族歧视，推特上还出现了“联合抵制星巴克(#BoycottStarbucks)”的热门话题。周日，开始有抗议者来到费城这家星巴克咖啡馆内，拿着扩音喇叭直接对着柜台后面的店员高喊抗议口号。
周一一早，几十名抗议者再次冒雨聚集在店门口举行抗议活动，而店内似乎依然在照常营业。但据美联社称，当时坐在店里喝咖啡的多数人都是星巴克公司在该地区的高管。
抗议者之后还进到店里，直接站在柜台前面，高举写着“停止盘查”等口号的标语牌，高喊“一堆种族主义、一堆废物，星巴克咖啡反黑人！”
一位抗议者对媒体表示，如果你连进星巴克等朋友都不可以，那在哪儿都没有安全可言了。另一位抗议者说，我们要让星巴克今天挣不到钱，这是我们的目标。
最终这家星巴克不得不停止营业。
星巴克首席执行长Kevin Johnson周一出面对发生的事情表示道歉，并承担所有责任，他当日在接受ABC新闻专访时表态称，“上周四我们店里发生的事情和处理的方式应当受到谴责。他们做得不对，我个人要对那两位光顾星巴克的先生表示道歉。”
他同时表示，将下令各门店经理对员工进行培训，避免“无意识的歧视行为”。
此外，星巴克发言人表示，涉事门店那位报警的经理已经离职。
两名黑人男子已经同意和Johnson见面，他们的律师Stewart Cohen表示，希望他们与星巴克的会晤能产生对社区有“建设性”的成果。
星巴克在全美约有28000家门店，Johnson说，星巴克创办之初就是要给所有顾客营造一个温暖、友好的环境。然而，“在这个事件中显然没有体现出这一点，”他说，星巴克将评估所有店面经理的行为、以及规范指南，并进行必要的培训避免类似的事情再次发生。
而拍摄并将视频传到网上的Melissa DePino对媒体表示，她发誓再也不去星巴克了，“这些人真是太丢脸的，他们完全就只关心自己的生意。”
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