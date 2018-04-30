可窥中南海秘密？ 传京第一高楼被勒令整改

北京最高地标“中国尊”将于今年10月正式启用。有消息说，该大厦顶楼因可以直接窥视包括中南海在内的多个保密目标而遭整改，其中顶楼3层将交给中共国安部门管理使用。
4月1日，俄罗斯籍极限运动爱好者Alex Pykhov从楼高超过500米的“中国尊”大厦跳下。随后，他被警方带走调查，被处行政拘留10日。该事件引起外界对“中国尊”的注意。
“中国尊”为中信集团总部大楼，它位于北京商务中心区核心地区Z15，是北京市最高的地标建筑。去年8月18日，该大厦封顶，预计2018年10月全面竣工投入使用。
香港《明报》引述多名北京消息人士指，由于该大厦从顶楼可以直接看到包括中南海在内的多个保密目标。消息说，该大厦封顶后，中共官方检查人员登上大楼时，发现顶楼可远眺中南海的致命漏洞，因此被要求整改。
消息说，整改后的最顶3层，可能会交给中共国安机关管理，大楼营运后，登上楼顶观景平台的游客要接受安检及不允许带专业级高倍望远镜等。
据报，该大厦从顶楼倒数3层内（第106、107及108层），在天气好的情况下，肉眼可看到西部的中共中央及国务院所在地中南海，如果用军用级别的高倍望远镜，中南海内众人的日常活动全可看到。
受“中国尊”的拖累，目前，北京朝阳区的中央商务区（CBD）建筑高度和选址因此受到管控。据悉，CBD的楼层高度将限制在180米以下。
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