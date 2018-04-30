微软惊天阴谋？ 中国院士：放任盗版目的是打压中国发展

美国制裁中兴通讯，中国相关产业大受影响，近日中国工程院院士倪光南表示，微软故意任由中国人使用盗版是个大阴谋，目的是让中国“没机会发展自己的操作系统”。
综合中媒报导，近日倪光南接受采访时表示，微软从Win7起就默许安装盗版Windows操作系统，他断言的理由是，盗版都是使用一个ID，谁装盗版微软都很清楚，这是微软的盗版策略，目的是让中国人依赖Windows，进而限制中国的操作系统发展。
倪光南更进一步指责微软，微软故意提供免费软件让中国用户使用，使中国人没机会发展自己的操作系统，却反过来说中国人盗版、中国人小偷。
网友看完纷纷傻眼表示，“这个说法突破正常人类的思维了，占便宜偷也就算了（老特还没算这个账）……反而用阴谋论去责怪被偷的”、“盗版软件盛行，即左证你国保护知识产权不力……不懂感恩，不知反思，没有内疚和自责，居然指责美国‘使中国人没有机会发展自己的操作系统’……”
事实上为了对付盗版猖獗，禁止盗版并非仅仅限制ID，多年来微软不断提升防盗策略，但还是总被习惯使用盗版且盗版技能点满满的一些中国人不断破解。中国政府的放任，也是中国盗版横行的主要原因，让微软无法透过法律追究盗版责任。
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