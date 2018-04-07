德国专家：美国任性行为破坏国际贸易秩序

如果任由美国任性下去，那么未来其他国家大可以采用同样方式向美征收惩罚性关税。如此下去，很快就会迎来世贸组织体系下国际贸易秩序的终结
美国总统特朗普以“国家安全”的名义，对进口钢铝产品征收惩罚性关税，以完成其贸易政策目标。特朗普的世界观是这样的——谁不支持美国，就是反对美国。从特朗普就职演说中的“美国第一”开始，人们就知道他的任期一定不会太平。在他的贸易保护主义政策下，美国与中国、德国之间的贸易关系愈加紧张。美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗，长期以来一直强调以贸易保护手段阻止中国崛起，在他的零和思维逻辑下，阻止他国崛起是让“美国崛起”的重要方式。
安全问题成为特朗普实施贸易勒索的借口。美国国防部长詹姆斯·马蒂斯曾向特朗普发出警示，征收惩罚性关税也将损害盟友的利益，尤其是德国、日本和韩国的利益。显然，特朗普对这一警示选择了无视。不仅如此，他还以安全为由解释自己的惩罚性关税措施，并告诉德国等欧洲合作伙伴，“真正的盟友不会在贸易中欺骗美国”。
特朗普还强调，欧洲伙伴国首先应该履行其在北约的军事任务，尽快达到军费开支占国内生产总值2%的标准。由此，特朗普将贸易与安全目标拧在了一起。
迄今为止，美国还没有公布对邻国加拿大和墨西哥征收惩罚性关税的计划——毕竟只有这样，特朗普才能保证美国继续在北美自由贸易协定谈判中保持杠杆作用。然而，美方近期的举措不仅给美国的贸易和安全政策带来不确定性，而且削弱了世界贸易组织规则的作用。
对世贸组织而言，美国政府的惩罚性关税措施是一个危险的先例。特朗普的政治和经济主张，与德国一直以来倡导的国际自由秩序是相悖的，而国际自由秩序是联合国、世贸组织等多边国际机构所倡导和遵循的重要原则。
在特朗普的世界观里，最大化的军事力量决定最强大的权力，而多边组织是这一权力的障碍。在特朗普的逻辑中，只有军事强国才有“实力”实施国际法，并“帮助”他国重建。这一逻辑无疑是错误和危险的。
特朗普对多边贸易体系置之不理，他反复称这造成美国接受“不良交易”。如果受关税影响的国家联合呼吁仲裁，并向世贸组织提出起诉美国，这种抗议甚至不会让美国总统感到一丝不安。因为在最糟糕的情况下，特朗普甚至可以提出退出世贸组织，并宣布世贸组织无关紧要。而且即使提出仲裁，过程也很漫长，并且只有在特朗普任期届满后才可能生效。
更危险的是，美方正在通过将贸易和安全政策合并的方式改变既有范式。今后，世贸组织甚至不一定有权力仲裁此类贸易保护措施，如果它一直与国家安全相关联的话。但如果任由美国任性下去，那么未来其他国家大可以采用同样方式向美征收惩罚性关税。如此下去，很快就会迎来世贸组织体系下国际贸易秩序的终结。（作者为德国外交政策协会美国问题专家）
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