百万富翁葬礼：宾利当灵车 佩戴珠宝价值10万美元

33岁房地产大亨Sheron Sukhedo佩戴的金饰和珠宝，据说价值10万美元。
《每日邮报》4月4日报道，上周，特立尼达和多巴哥33岁房地产大亨Sheron Sukhedo在他岳父家中遇害。
Sukhedo在当地经营房地产和二手车，这位百万富翁的葬礼安排在上周五。
葬礼极为奢华，Sukhedo被安放在一个价值5万美元（约31万人民币）的金棺材里，身上还戴着价值10万美元（约63万人民币）的珠宝。从照片上看，金项链有拇指宽，大大小小、长长短短的戴了5条，最长的一根快到腰下。手上还佩戴着金镯子、金表和镶嵌宝石的金戒指。灵车选用了一辆价值15万美元（约94万人民币）的宾利，一路护送他。
据当地官员们称，拉斯塔市黑帮团伙的成员多年前就在策划谋杀Sukhedo，两年前，Sukhedo就险些丧命，后来他花重金雇保镖来保护自己和家人。
据《卫报》报道，Sukhedo遇害两天后，他的妻子因医疗并发症被送往医院接受治疗，他们的两个孩子一直和家人呆在一起。目前警方正在追捕杀害Sukhedo的凶手。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost