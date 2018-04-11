“一带一路”五大项目势头强劲 中国贸易路线更通畅

彭博新闻社网站4月9日刊载题为《中国巨大的跨国建设计划势头更劲》的文章称，中国重建从亚洲到非洲和欧洲的贸易路线的大规模建设计划的势头正越来越强劲。
文章称，由于有多个处于不同发展阶段的项目，所以很难衡量成功和潜在效益。以下是跟踪中国“一带一路”的投资分析人士列出的通过建设贸易路线对各国经济产生最大影响的项目：
缅甸皎漂管道
从皎漂延伸至昆明的这条投资15亿美元的输油管道去年开始运营，由于不再需要通过马六甲海峡和南海运输，因此中东和非洲的原油供应将更快到达中国。该管道每年可输送2200万吨原油，约占中国每年石油进口量的5%。有关建立一个价值73亿美元的深水港的谈判也在进行当中，这将是中国对这个东南亚国家最大的一笔投资。德国马歇尔基金会高级研究员安德鲁·斯莫尔说，该项目与天然气管道一起，是能源进口的另一条途径，也是经由印度洋运送货物的重要通道。
巴基斯坦瓜达尔港
与中国接壤的巴基斯坦有“一带一路”倡议最重要的项目。瓜达尔深水港和一条长3000公里的公路和铁路走廊将中国与阿拉伯海连接起来。该港口已经开始运转。该港口位于波斯湾口，在霍尔木兹海峡外，邻近的航道每天承载1700多万桶油以及大量的散装、散件和集装箱货物。随着中国预计将增加从中东的石油进口，瓜达尔港被视为潜在的贸易通道。
泛亚铁路联络线
中国计划通过一系列高速铁路将东南亚国家与中国西南地区连接起来。有三条路线计划：一条是穿过老挝、泰国和马来西亚通往新加坡的中线，一条是穿越缅甸的西线，一条是经由越南和柬埔寨的东线。斯莫尔说，项目正处于不同的开发阶段，这代表了中国铁路投资的一些最重要和深远的影响。
肯尼亚铁路
中国正在从埃塞俄比亚到塞内加尔等非洲国家用新的、更快的列车取代老旧的殖民时代列车。其中一个关键项目是通过高速铁路网络将肯尼亚港口城市蒙巴萨与卢旺达和乌干达等内陆邻国连接起来。蒙巴萨和肯尼亚首都内罗毕之间造价38亿美元的客货运输路线去年开始运行。它把旅程时间缩短了大约一半，同时也降低了运输费用。
巴基斯坦塔尔煤矿
巴基斯坦正寻求在世界上最大的褐煤矿床之一的塔尔沙漠中开采煤炭，这种褐煤是品质较低的煤矿。该项目包括建设发电厂，以扩大一个面临电力长期短缺的国家的发电能力。一期工程将于明年完工，届时将新增660兆瓦电力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost