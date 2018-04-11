美俄在安理会“开撕” 互相否决对方有关叙利亚袭击决议草案

俄媒称，俄罗斯否决了美国有关所谓叙利亚杜马市化武袭击的联合国安理会决议草案。
据俄罗斯卫星通讯社4月11日报道， 联合国安理会15个成员国对该草案进行表决时，12国赞成，2国反对，1国弃权。
报道称，美国提交的这份草案“严厉谴责不断传出的叙利亚化武袭击事件，包括2018年4月7日的杜马化武袭击事件”。草案要求就此成立联合国独立调查机制（UNIMI，任务期限一年，可以延期），由该机制确定叙利亚化武事件的罪责方，并赋予联合国安理会批准军事打击的权利。俄方同日在自己的决议草案中则提出，新调查机制不应有确定罪责方的权限，应由联合国安理会仔细研究该调查机制的结论。俄方决议没有得到安理会通过。
报道称，早前西方指责叙利亚政府使用化武袭击东古塔区的杜马市，莫斯科方面驳斥了关于疑似叙军方使用氯气弹的消息。俄外交部表示，抛出叙军使用化武这一谣言的目的是庇护恐怖分子，并为外部势力可能发动武力攻击找借口。
另据《今日俄罗斯》4月11日报道，俄罗斯在联合国安理会否决了美国提出的有关叙利亚化学事件的决议草案。随后，俄罗斯提议的两个草案也未能通过。
报道称，美国发起的决议草案获得12票赞成、2票反对、1票弃权。 由于俄罗斯行使否决权，决议草案没有获得通过。俄罗斯提出的第一项决议草案没有获得通过，有6票赞成，7票反对，2票弃权，决议要求至少获得9票。
报道称，俄罗斯随后提出了另一项决议草案，该草案是基于瑞典早先提出的一份草案，该草案显示，要求禁止化学武器组织对杜马事件展开新调查。联合国安理会暂停会议，就瑞典的要求进行磋商，然后才将决议付诸表决。随后的投票结果获得5票支持，4票反对（美国、英国、法国和波兰）和6票弃权，决议要求至少获得9票。
美国常驻联合国代表妮基·黑利声称，莫斯科支持的文件将违反公正原则，并赋予俄罗斯“选择调查人员”的工具，并通过其他手段影响调查。
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