菲律宾慰安妇雕像半夜被拆 华裔谴责：鼠辈行为

据菲律宾商报4月29日报道，位于马尼拉市罗哈斯大道的“慰安妇”雕像27日深夜遭不明人士强行拆除。菲律滨菲律宾华裔青年联合会创会会长洪玉华发表声明表示谴责。
洪玉华在发给媒体的一份声明中说：“就像见不得光的盗贼一样，多名身份不明人士4月27日深夜非法拆除了位于罗哈斯大道的‘慰安妇’雕像，我们对有关事件感到震惊和悲哀。我们呼吁杜特地总统、马尼拉市长伊斯踏拉、菲律宾外交部、公造部和国家历史委员会要保存和保护该雕像，并捍卫国家尊严。”
洪玉华还说：“只有胆小鼠辈才会背弃公众信任，如同小偷一样在半夜行动。我们呼吁政府正式承认‘慰安妇’的存在，并竖立一座更大的雕像来纪念她们。她们只剩下少数在世，请不要将她们埋没于历史里面，现在尊崇她们还来得及。”
洪玉华强调：“拆除雕像违反保护文化财产和传统的法律。”
据报道，今年4月20日，一辆挖掘机突然停在“慰安妇”雕像后面，引起市民和媒体的关注。当时华社人士向多个政府部门查询，但政府部门互相推诿，无人说得出是谁派遣的。直至4月27日深夜，挖掘机突然动工拆除雕像。由于昨日是星期六，政府部门不上班，记者四处打听都不知雕像被移到何处，而现场施工工人也拒绝回应记者的查询。
目前尚不清楚是什么人下令拆除“慰安妇”雕像。
马尼拉“慰安妇”雕像是菲律滨华社热心人士、华侨抗日游击队老战士和菲律滨慰安妇组织Lila Filipina共同建造的，并得到菲律滨国家历史委员会的大力支持。
雕像去年落成后，引起日本驻菲律滨大使馆的强烈不满，并持续与外交部和马尼拉市政府交涉。
据观察者网此前报道，日本共同社报道称在雕像被拆掉前菲律宾政府事先联系了当地的日本大使馆，表示将撤走塑像。据分析，此举可能是考虑到一直以来表示遗憾的日方。
围绕该塑像，日本大使馆及1月访问马尼拉的总务相野田圣子曾向杜特尔特政府表示“遗憾”，众议员河井克行也向总统杜特尔特提出了撤走的要求。
杜特尔特1月向当地媒体表示：“无法干涉在世的慰安妇及其近亲们的表达自由。”
此前，有马尼拉市政府官员透露，已有日本驻菲使馆官员暗示，美国旧金山市设立二战“慰安妇”雕像后，日本大阪市解除了与旧金山市的友好城市关系。
有菲媒分析，日方此举意在威胁马尼拉市政府，目前马尼拉市与日本横滨市为友好城市。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost