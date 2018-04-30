NASA报告称：5颗小行星将同日接连冲向地球

美国国家航空航天局（NASA）报告称，地球将在一天内经历多次“死里逃生”，有五颗小行星将会冲向地球，但值得庆幸的是它们并没有“瞄准”地球。
据今日俄罗斯电视台报道，美国国家航空航天局的喷气推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）的近地星体研究中心发布了一份值得关注的太空岩石综合清单，目的就是为任何潜在的灾难和灭绝性撞击做准备。这些岩石的大小不一，从长度几米到类似摩天大楼都有。
报道称，这五颗太空岩石将陆续在世界标准时间（UTC）周日（29日）10点29分飞来，小行星2013US3（直径在160至360米之间）将以每秒7.69公里的速度经过地球。相比之下，埃菲尔铁塔从地面到塔尖的距离为324米。
接下来是小行星2018 GO4和2018 GY1，它们分别在世界标准时间12点34分和18点20分经过我们。小行星2018 GO4直径大约在30至68米之间（相当于3至6个校车大小），速度为每秒8.75公里。小行星2018 GY1直径在100至230米之间，且速度较快，为每秒16.69公里。
而结束这次近轨道“岩石秀”的是小行星2028 FV4（世界标准时间19点13分，速度每秒6.52公里）之后的小行星2002 JR100（世界标准时间21点15分，速度每秒7.68公里），两颗小行星的直径都相当于一架波音747的长度（60至71米之间）。值得庆幸的是，这些小行星预计在距离地球3870720公里的相对安全地带经过（大约为月球到地球距离的10倍）。报道称，我们无需太担心。
报道称，美国国家航空航天局正在研究更加有“创造性”的方法，包括核爆炸和强烈的激光爆炸，以确保人类不会重蹈恐龙的覆辙。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost