新加坡财长说东盟将继续支持全球化进程

新加坡4月7日电，新加坡财政部长王瑞杰日前表示，全球化给各国民众带来巨大好处，东盟各国必须继续推进经济一体化，东盟将继续支持贸易､开放和全球化进程。
东盟财长和央行行长会议6日在新加坡闭幕。王瑞杰在随后举行的记者会上表示，对东盟来说，解决全球化负面影响的正确方案不是封闭经济，而是更好地实现经济一体化，探寻如何从自由开放的贸易中获益､如何改善经济结构和加强金融互联互通及如何让民众掌握新职业技能。
在此次东盟财长和央行行长会议上，东盟十国财长和央行行长重申了《东盟经济共同体蓝图2025》及其战略目标，并对东盟轮值主席国新加坡提出的保持增长､增强韧性和培育创新三项倡议表示欢迎。
与会财长和央行行长强调，东盟将加快基础设施的发展，承诺实施适当的货币､金融政策和宏观审慎的监管政策，以保障该区域的宏观经济和金融稳定。
各国在联合声明中表示，2017年东盟经济增长5.2%，这一趋势有望在2018年延续。各国还表示，仍需警惕风险，将继续致力于推动国际贸易和投资。(新华社)
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