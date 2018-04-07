得知一审获刑24年 朴槿惠的第一反应令人吃惊

当地时间6日下午2时10分，韩国首尔中央地方法院对“亲信干政门”案进行一审宣判，受到18项罪名指控、现年66岁的韩国前总统朴槿惠获刑24年，被处以180亿韩元（约合人民币1.06亿元）的罚金。朴槿惠16项指控被认定有罪。
据韩联社报道，朴槿惠在一审宣判开始之前的下午1时30分，会见了律师柳明夏。下午4时10分左右，柳明夏结束会见离开拘留所。
根据规定，律师柳明夏不能携带手机会见朴槿惠。据悉，朴槿惠也没有收看一审宣判的现场直播。但是，在会见过程中，柳明夏通过狱警得知了朴槿惠案一审宣判的结果，并且转告了朴槿惠。
报道称，朴槿惠在得知一审宣判结果的瞬间，竟然没有任何的反应，显得格外淡定。
另据韩国Channel A新闻网报道，在柳明夏律师会见朴槿惠的2个半小时里，朴槿惠一句话也没有提及自己的一审宣判结果。柳明夏还向朴槿惠说明了以后的诉讼程序，但是朴槿惠对于是否抗诉没有作出任何表态。
据海外网此前报道，当天，韩国总统府青瓦台发言人发表书面评论称，“被人遗忘的历史再次上演，不会忘记这一天”。评论还说，对于朴槿惠前总统的感受会因人而异，但在今天，每个人都会感到凄凉。无论对整个国家而言，还是对个人而言，这都是非常痛心的事。
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