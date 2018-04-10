日媒称新加坡加强靠拢中国：搭上“一带一路”顺风车

日媒称，新加坡正明确显示出寻求与中国加强关系的姿态。
据《日本经济新闻》网站4月10日报道，4月8日，新加坡总理李显龙表示，新方愿加强同中国“一带一路”等发展倡议对接，促进互联互通，加强第三方市场合作，共同促进区域发展。
报道称，中新双方将共同参与亚洲的基础设施项目，抓住“一带一路”倡议的巨大需求。
中国和新加坡今后将采取圈定能相互合作的第三国市场和项目、撮合双方企业等举措，不断增加共同参与的基础设施项目。新加坡将尤其发挥金融和法律人才丰富的优势，在融资和争端发生之际的仲裁上提供经验。
报道称，此次访华之际，李显龙接受中国媒体采访时强调称“新加坡是最早支持中国‘一带一路’倡议的国家之一，也是这项倡议的坚定支持者。”在截至12日的访华期间，李显龙还将在海南省举行的博鳌亚洲论坛上发表演讲，预计将提及“一带一路”倡议对东南亚的重要性。
报道认为，对于小国新加坡来说，不断抓住亚洲区域内的基础设施需求，将是今后经济增长不可或缺的因素。此外，新加坡还抱有另一种危机感，即如果其他国家成为相关业务的承接地，其作为贸易和金融中心的地位将受到威胁。
在这个意义上，对于新加坡来说，加深与中国的关系，在经济方面的现实利益巨大，但维持此前在中美之间保持平衡的外交也将同时成为巨大课题。尤其是新加坡今年担任东盟（ASEAN）轮值主席国。
报道表示，对中国来说，彰显与东盟主席国新加坡加强关系的姿态，将向东盟成员国发出信号。此外，将新加坡作为东南亚主要基地的中国企业正在增加，还有助于扩大这些企业的收益。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost