印度急购步枪欲抗衡中国：部队还在用二战时期老枪

据新加坡《联合早报》网站4月9日报道，印度国防采购局宣布，将采购7.2万支突击步枪、9.3万支短近战步枪以及4万支轻机枪，总价值5.5亿美元（1美元约合6.31元人民币）。此次采购是为了满足印度国防军边境部署的紧急需求。印军要求，步枪采用7.62×41毫米口径子弹，射程500米。
印度《经济时报》引述印度国防部的消息源称，因中国军队还有7.62毫米口径的步枪，所以印度决定在新枪上采用同等口径以与之对抗，这种新枪将装备给一线士兵。
报道称，印度军队目前主要使用印度产的INSAS突击步枪，这款武器被前线军队抱怨落后且有严重问题，经常卡壳，塑料弹匣也经常破裂。印军的INSAS轻机枪也有问题，它只能和步枪一样进行三发点射而不能连发。此外，印度陆军还在大量使用二战时代的9毫米冲锋枪，这种武器经常走火。
报道称，印度总理莫迪将于今年6月赴青岛参加上海合作组织峰会，这将是莫迪第四次访华。不过，尽管中印双方自2017年底都释放出改善和发展双边关系的意愿，但边境问题仍是横在两国关系中间的一道阴影。
另据英国《简氏防务周刊》与彭博新闻社报道，印度空军6日在其官网上向全球招标采购110架多用途战机。这项合约金额估计最少价值150亿美元，将是全球历来最大的一宗战机买卖合约，被认为是针对中国和巴基斯坦的威胁。
按照印度空军的要求，110架战斗机中，82架为单座战斗机，其余为双座战斗机，应标飞机必须具备空中加油能力，并且兼顾空战、反舰、侦察等能力。
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