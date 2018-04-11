韩媒称中国2020年将成大数据大国：占全球总量20%

韩媒称，韩国贸易协会国际贸易研究院9日发表了中韩大数据交易比较报告。内容显示，2016年中国大数据市场规模为26.7亿美元（约合人民币168.3亿元——本网注，下同），2020年有望增加至91.9亿美元（约合人民币578.5亿元），成为全球大数据大国。
据韩国《亚洲经济》网站4月10日援引《朝鲜日报》的报道称，2018年，全球大数据市场规模预计为1500亿美元（约合人民币9443.1亿元），截至2020年有望扩大至2100亿美元（约合人民币1.3万亿元）。其中，中国大数据总量占比将达20%，成为全球大数据大国。
报道称，全球约有53%的企业正积极利用大数据以改善服务，但韩国仍较为落后，IT相关企业中仅5.8%采用大数据系统。
报道称，韩国贸易协会国际贸易研究院9日发表了中韩大数据交易比较报告。内容显示，2016年中国大数据市场规模为26.7亿美元（约合人民币168.3亿元），2020年有望增加至91.9亿美元（约合人民币578.5亿元）。报告指出，中国已经构建了大数据交易平台，企业通过此类平台可自由分享、购买合法的大数据信息。然而2016年韩国大数据市场规模仅为3.3亿美元（约合人民币20.8亿元）。
报道称，为提高大数据使用率，韩国与中国均设立了大数据流通及运营机构，持续开发相关市场。即使企业自身不具备数据库，但可以购买大数据商品，用以提高企业生产成本、制定营销战略、改善客户服务等。
韩国贸易协会首席研究员朴昭瑛（音）表示，与大数据市场规模相比，目前大数据商品交易仍处于起步阶段。交易进行的同时，需在改善大数据分享环境、培养相关专家、完善法律制度等方面下功夫。
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