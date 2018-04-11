蔡英文扬言“特朗普才是台湾的棋子”被怼：推特发下

蔡英文9日接受电视政论节目专访被问到台湾是否会成为美总统特朗普的棋子？蔡英文表示，“我的回答是这样，你不要小看台湾2300万人”，台湾的经济和防务都有相当的实力。蔡英文说，很多人都说我们是别人的棋子，“但其实特朗普是我们的棋子。”游梓翔今（10日）在脸书发文称，蔡英文这句“特朗普是我们的棋子”，不妨像过去一样，发条英文推特，并且标注@POTUS 让特朗普知道台湾多强大吧。
在“中美贸易战”敏感之际，美国频频再打“台湾牌”，外界舆论直指美国为把台湾变成棋子，戏法百出。比如，美国国务院7日对台湾潜艇自制发出“营销核准”，允许美国公司与台湾“商洽”提供相关敏感技术。台绿营当局欣喜若狂，认为这是“美国保护台湾的坚定证明”以及“‘台独’行动又得到一个安全基础”。然而，岛内舆论则认为蔡英文被指画饼都能充饥。另外，台湾舆论也认为，最近“自制猎雷舰”的弊案已经让台湾老百姓伤了心，担心蔡当局“潜舰国造”计划，到头来也只是骗了纳税人的钱，肥了绿营相关人员的荷包而已。
人民日报海外版曾直指，台当局若死心塌地做美棋子，或引燃“武统”导火索。从表面上看，美台交往取得了所谓“突破”，让蔡英文当局在接下来的岛内选举中有了炫耀的资本。借此，正好缓减其执政满意度长期低迷的困局。两岸关系中陆强台弱的对比越来越明显，当局借蹿升美台关系来平衡两岸关系，也给处于深度焦虑中的“深绿”势力打了一剂强心针。从中国大陆方面而言，《反分裂国家法》早就利剑高悬，未雨绸缪、划定红线也不是一天两天的事情了。美涉台的两部法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，不是所谓“台湾安全”的保证，而是可能引燃“武统”的导火索。
中评社也曾发文指出，蔡当局不理会警告，执迷“台湾牌”，继续对两岸关系“拆房毁田”，其结果必是逼使大陆采取更多、更大反制动作。事实上，大陆对台“武统”的准备已经在路上，为势所逼，不得不然。
今日（10日）中评社再发表社评警告，决不允许美国把台湾作为贸易谈判筹码。台湾问题是中国的内政，也是中国的核心利益。中国在任何情况下都不会把台湾作为筹码，与美国进行利益交换。中国希望美国遵守中美两国建交达成的协议，不与台湾发生官方关系，不向台湾派出军队。日前，美国在台湾地区设立的“在台协会”办公大楼即将竣工，美国方面又动作频频，美海军陆战队将会派出士兵进入台湾。中评社警告，如果美国不履行自己的承诺，向美国在台协会派出海军陆战队士兵，并且由美国高级官员出席竣工典礼，那么，中国一定会做出激烈反应。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost