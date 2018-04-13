特朗普考虑重返tpp，外媒“泼冷水”：那11国未必欢迎！

什么？特朗普就任美国总统一周时就坚定宣布退出TPP，现在他又改主意了？
“显然，现在他想加入。”英国《卫报》4月12日在报道中写道。在此之前，特朗普曾称这一协议是“诈骗”。
周四(12日)，特朗普在与共和党参议员的会议中，要求国家经济委员会主席拉里·库德洛和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽重新研究一下TPP协议。
另据香港东网消息，美国白宫副发言人12日发布声明证实，特朗普要求经贸官员再度研究是否可能谈成更好的协定。发言人表示，特朗普去年遵守承诺，退出TPP协定，因为这对美国劳工与农民不公平。不过特朗普一向表明，他对于实现“更好的协定”保持开放态度。
《财富》杂志援引一名白宫官员的话称，虽然总统更愿意进行双边贸易协议谈判，但是相比与11国一对一的谈判，可能这个可与中国竞争对抗的TPP多边协议会来得更快。
不过《纽约时报》分析称，(美国)重新加入TPP会十分复杂。因为美国此前退出后，其余11国已花费数月进行重新谈判，今年终于在这一多边协议上达成一致。美国康奈尔大学的一名贸易专家表示，很难想象美国会有筹码重塑协议，或者让协议中的其他国家“张开双臂欢迎”。
今年1月初，特朗普也表达过重返TPP的想法，他在达沃斯世界经济论坛的会议间隙接受CNBC采访时表示，“我将告诉你一个大新闻。如果我们能敲定一个比之前好得多的协议，我会加入TPP”。共同社报道称，日本首相安倍当时回应称，对于重返的条件称“有必要听听美国怎么说”。不过，就包括美国在内的12国达成的协议，安倍认为“改变极为困难”，其对于美国暗示的重新谈判表现出否定态度。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost