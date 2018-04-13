美与盟友协商对叙动武 俄学者忧“第三次世界大战”来临

外媒称，美国正在考虑打击俄罗斯的叙利亚盟友巴沙尔，令接近克里姆林宫的人们猜测此举可能引发范围更大的冲突。一位在俄罗斯国防部担任顾问的学者甚至提出了“第三次世界大战”的可能性。
据美联社4月11日报道，美国总统特朗普11日警告俄罗斯，叙利亚的疑似毒气袭击即将引发军事行动，并宣布导弹“即将来袭”。他没有详细说会采取何种形式的打击。
报道称，与此同时，特朗普政府官员正与全球盟友协商可能的对叙联合军事行动。特朗普取消了出访行程以应对这场危机。
美国官员说，美法英正密切协商，可能最早在本周末发动军事打击。三国领导人都未作出明确决定。联合军事行动也可能由法国而非美国领导。
俄罗斯议员11日警告美国，如果它空袭叙利亚，那莫斯科将视其为战争罪行，并说那可能引发俄美两国间直接的军事冲突。
俄新社11日援引俄国家杜马国防委员会副主席克拉索夫的话说，如果美国空袭叙利亚，俄罗斯“不仅将视其为侵略行为，甚至视其为西方联盟的战争罪行”。
国家杜马国防委员会主席沙马诺夫4月10日表示，美国如果空袭叙利亚，那可能伤害俄罗斯军人从而引发报复行动。他说，俄罗斯有“必要的应对手段”，美国及盟友很清楚这一点。
欧洲航空当局警告说，今后几周在叙利亚附近飞行的民航飞机要小心可能有针对叙政府军的军事行动。
欧盟航空安全局发布的“快速警报通知”说：“由于今后72小时内有可能用空对地导弹和/或巡航导弹对叙利亚发动空袭，以及无线电航行设备有可能间歇性中断，需要引起充分考虑。”
另据美国《华盛顿邮报》网站4月10日报道，美国正在考虑打击俄罗斯的叙利亚盟友巴沙尔，令接近克里姆林宫的人们猜测此举可能引发范围更大的冲突。一位在俄罗斯国防部担任顾问的学者甚至提出了“第三次世界大战”的可能性。
报道称，近年来，总统普京和他的支持者一直呼吁国民团结在领导人周围，击退越来越咄咄逼人的西方。现在的问题是俄罗斯会如何回应美国的制裁及其针对叙利亚的任何打击行动。
俄罗斯军事学者、国防部公共顾问委员会成员伊戈尔·科罗琴科说，如果美国对叙袭击造成俄罗斯人死亡，那么将迫使俄罗斯作出军事回应，可能会针对美国飞机或者军舰。这可能引发连锁反应，就像1962年的古巴导弹危机一样，甚至可能“引发第三次世界大战”。
科罗琴科说：“特朗普必须明白，如果美俄军队迎头相撞，我们就得讨论向核战升级的可能性了。”
俄罗斯议员伊戈尔·莫罗佐夫9日在电视节目上说：“美国宣布对我们发动经济战，然后宣布发动外交战，现在一切都表明他们想用地区冲突检验我们的军队。”
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