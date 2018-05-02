李显龙：“面子问题”使中美贸易紧张更难解决 新加坡恐遭殃！

新加坡总理李显龙今天在总理在劳动节群众大会上说，中国和美国之间的贸易紧张局势也开始成为“面子问题”，这使得问题难以解决。他重申了对全球贸易形势的担忧。《今日报》报道。
在演讲中，李显龙指出了这两大经济巨头针锋相对的单边行动如何升级。
开始是美国总统特朗普的政府将对华贸易列为“头号议题”，并要对中国大约500亿美元的产品加税。
李显龙说：“中国人有礼貌地但又坚定地表示，不希望开战，但如果开打，他们将奉陪到底。”
接着，中国也对美国的500亿美元的产品的进口作出限制。
但是，事情并没有完，李显龙指出，美国要对另外1000亿美元的中国货品加税，这“立即升高”了局势。
李显龙说，这些举动十分令新加坡担忧，因为即使新加坡不是战斗的一方，也会受到“附带伤害”。
例如，美国对太阳能板、钢铁和铝加税，也将影响到新加坡的出口；而中国对源自美国、欧盟和新加坡的合成橡胶制品加税，也影响到了新加坡的生意。
李显龙警告说，单边行动也破坏了开放、基于规则的多边贸易体系，这也是世界贸易组织的前提，并且单边行动也会鼓励其他国家有样学样。
他说：“所有国家，无论大小，都应该按照规则行事……现在，一些大国却破坏规则，做他们想要的事情。”
“因为他们够大，他们可以这么做……但是，这将鼓励其他国家不要尊重规则。当他们面对压力，就越来越像是会做同样的事。”
这可能导致更多不确定性、更多风险的国际贸易体系，反过来阻碍了贸易和投资，李显龙说。
“在一个规则不被遵守的世界，所有国家都会受苦，但像新加坡这样的小国，将受到最坏的打击。”
李显龙说，两个超级大国之间的贸易紧张关系也会导致“更严重的争吵”，影响世界稳定和安全。
现在的贸易战，将使得两国在其他问题上更加难以合作。
“这也会在两者之间产生更多的争斗和怀疑。你为什么做这个？我可以信任你吗？我必须采取什么预防措施？这将会有更多的摩擦和可能的冲突。”
而与中美都维持正常关系的国家，也会受到选边站的压力，李显龙说。
“你是我的朋友，还是他的朋友？我们会被双方问及。所以，危及的不仅仅是繁荣，而是战争与和平。”
李显龙说，新加坡去年的经济增长好于预期，达到3.6%。他预计，这股增长势头将持续到今年，全年经济增长将介于1.5%到3.5%之间，而且有很大机会超出2.5%。
不过他强调，新加坡的长期经济展望被全球环境的紧张所笼罩，“长期而言，如果这种趋势继续下去，对世界是很坏的事，对新加坡也是很坏的事。”
李显龙说，新加坡的经济表现会受外在环境影响，美国和中国的贸易摩擦尤其令人担忧。新加坡因此才会积极发声，让世界了解维护自由贸易的重要性。
李显龙说，作为一个小国，新加坡经常受到周遭局势的打击。新加坡无法控制事情的发生，也不能支配大国的行为。新加坡能做的就是清楚说明看法，让其他国家听到新加坡的立场。如果新加坡言之有理，其他国家会愿意聆听，最终起到影响作用。
李显龙指出，他在最近的博鳌论坛上以及美国华盛顿邮报的评论中重申新加坡支持自由贸易。
“希望如果我们说的话有道理，如果他们听的话，我们可以对发生的事情产生一些影响......我在中国说的话，我必须准备好在美国说（反之亦然）......这样， 我们保持双方的信誉，保持双方的信任。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost