星球大战将成真？特朗普称正认真考虑建太空部队

今年3月，美国总统特朗普曾提出欲在美国军队中增加一支“太空部队”，但在很多人看来，这或许只是特朗普临时起意，甚至是一个玩笑。然而在5月1日，这位美国总统再次提及了此事，并表示自己是在“认真考虑”建立一个新的军事部门。
综合今日俄罗斯及今日美国网站报道，当地时间1日，特朗普在白宫举行的一场颁奖仪式上表示：“我们实际上正考虑建立第六个（军事部门），这就是太空部队。”他表示，美国在太空领域正变得非常重要，无论是在军事上还是其他方面。不过，他并未就此给出更多的细节，只是表示“正认真考虑”有关建立太空部队的事情。
据悉，这已不是特朗普首次提及建立太空部队。3月份，他在圣迭戈密拉玛空军基地发表演讲时就表示，自己的太空国家战略“承认太空就像陆地、天空和海洋一样，是一处会展开战斗的领域”。
然而，特朗普的这个主意似乎并没有赢得网友们的共识。有网友晒出了特朗普在谈到建立太空部队时，听众们略显尴尬的表情，也有一些人直呼所谓的建立太空部队就是个陷阱。此外，也有一些网友认真思考了特朗普的这个想法，并搬出了限制太空军事活动的《外层空间条约》进行回应。根据美国1967年签署的这项条约，各国禁止在月球或其他天体上进行武器测试或建立军事基地，也不允许在地球周围轨道上部署大规模杀伤性武器。
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