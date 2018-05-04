中美两国展开贸易谈判 特朗普推文赞扬与习近平的良好关系

在中美两国官员在北京展开贸易谈判之际，美国总统特朗普周四赞扬了自己与中国国家主席习近平的关系；与此同时，中国官媒则表示中国将不惧美国的霸凌。
随着美国财长努钦(Steven Mnuchin)抵达北京，特朗普发表推文称：”我们强大的财经团队已经在中国，试图协商出一个公平往来的贸易环境！我希望在不久的将来与习主席会面。我们将一直保持良好的关系！”
目前还不清楚两人下次见面的时间，不过两人今年都有可能出席几场多方峰会，包括20国集团(G20)与亚太经合组织(APEC)会议。
特朗普在2016年大选中不断威胁要对中国产品全面征收45%关税，藉此为美国工人争取公平竞争的环境。特朗普当时还指责中国操控汇率，以取得出口优势，不过特朗普政府之后未曾再提起这一点。
美国驻华大使馆称，美国代表团将在周四和周五两天与中方展开谈判，美国驻华大使布兰斯塔德(Terry Branstad)也将参会。代表团计划周五晚间离开北京。
代表团于周四晚间返回酒店，没有回答记者提问。不过当有记者问到谈判的进展情况时，一名未确定身份的美国官员称”很好”。
在华盛顿，代表在中国开展业务的美国企业的美中贸易全国委员会(USCBC)表示，很高兴两国政府进行谈判，并敦促双方达成协议，以终止强制技术转让行为并改善中国的知识产权保护。
“USCBC认为，此次会议不太可能解决所有问题，但我们希望双方将能为继续协商铺路，以帮助达成解决方案、并避免使用关税及其他减慢商贸往来的制裁手段，”USCBC在声明中称。
中国外交部发言人华春莹在新闻发布会上称，”(磋商)结果应该是互利共赢的。”（路透社）
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