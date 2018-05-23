英国石油CEO预测油价将回落 OPEC或重新恢复供应

英媒称，英国石油公司（BP）首席执行官（CEO）戴德立预计，在油价升破每桶80美元后，将有大批美国页岩油进入市场，且石油输出国组织（OPEC）可能重新恢复供应以给油市降温。
据路透社5月18日报道，美国决定退出伊朗核协议并恢复对伊制裁，加上委内瑞拉石油产量直线下落，均扶助油价涨至2014年以来最高位。
但戴德立告诉路透社，由于页岩油产量飙升，且OPEC的产能将提振产量，BP预计油价将降至每桶50-65美元。
报道称，2月以来油价已上涨30%，让BP等油企搭上了顺风车。BP去年的获利在连降三年后回升。
市场目前还能够在不影响需求增长的情况下应对油价上涨，但戴德立称，油价长时间维持在80美元以上的市况是不健康的。
戴德立说：“两年前油价还在27美元，这对全球增长是极有利的，但这对产油国是可怕的，也造成产油国无力采购。这一价位是不健康的……我认为油价升至80美元以上，也不是健康的价格。”
报道称，尽管国际能源署因油价上涨而下调了2018年石油需求增长前景，但BP仍认为，石油消费量预计每日将增加170万桶，强劲增长势头料将延续一段时间。
戴德立称，全球经济已度过了前所未有的十年增长期，尽管美国可能恢复对伊朗制裁，且中美两国贸易关系紧张，但经济增长势头还可能持续。
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