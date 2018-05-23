俄太平洋舰队庆祝成立287周年 俄媒盘点其全部家底

外媒称，俄罗斯东部军区太平洋舰队信息保障处处长尼古拉·沃斯克列先斯基表示，太平洋舰队举行了成立287周年庆祝活动。
俄罗斯卫星通讯社5月21日报道称，他称：“太平洋舰队舰艇上升起了圣安德烈海军旗和彩旗，举行了列队仪式，优秀军人被授予证书，并受到司令部嘉奖。”
另据塔斯社5月21日报道，俄罗斯东部军区太平洋舰队新闻处在该舰队成立287周年之际发布通告称，“国防部2019年计划签定为太平洋舰队建造6艘22800型小型导弹舰的合同，其航海性能、技术参数和战斗能力被认为是同类型舰艇中最优秀的”。
此外，根据国防部的计划，太平洋舰队潜艇部队“将装备636.3型柴电潜艇”。新闻处表示，“潜艇武器包括‘口径’海基巡航导弹”。值得一提的是，太平洋舰队岸防部队已经装备了“棱堡”和“舞会”移动式导弹系统。
太平洋舰队于1731年5月21日成立，当时，安娜一世下令在鄂霍次克建港。1849年之前，这里一直是俄罗斯在太平洋水域唯一的港口。
太平洋舰队是俄罗斯海军的战役战术军团，是确保俄在亚太地区军事安全的工具。它拥有战略核力量。从1998年起，太平洋舰队作为俄罗斯东北部海陆空统一军事集团的一部分展开行动。
太平洋舰队的旗舰是1164型阿特拉斯级“瓦良格”号近卫导弹巡洋舰。截至2018年5月，太平洋舰队拥有55艘水面舰艇和21艘潜艇，其中包括：1艘11442型重型核导弹巡洋舰（“拉扎列夫海军上将”号）、1艘1164型导弹巡洋舰（“瓦良格”号）、2艘956型驱逐舰、1艘20380型护卫舰、4艘1155型大型反潜舰、8艘1124M型小型反潜舰、4艘12341型小型导弹舰、11艘12411型导弹艇、2艘海区扫雷舰和1艘锚地扫雷舰以及7艘沿海扫雷舰、4艘大型登陆舰、5艘登陆艇和4艘21980型“白嘴鸦雏”反破坏艇、3艘弹道导弹潜艇（1艘667BDR型“枪乌贼”和2艘955型北风之神级）、5艘装备巡航导弹的核潜艇（949A型安泰级）、5艘鱼雷核潜艇（971型狗鱼-B级）和8艘877型柴电潜艇。
太平洋舰队的主基地在符拉迪沃斯托克，航空部队（包括伊尔-38N改进型反潜飞机）驻扎在尼古拉耶夫卡机场和叶利佐沃机场。
2018年，太平洋舰队将补充两艘护卫舰（20380型“响亮”号和20385型“轰鸣”号）、几艘新型反破坏艇和保障船。此外，计划在千岛群岛的松轮岛和幌筵岛部署“舞会”和“棱堡”导弹系统。
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