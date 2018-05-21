“金特会”如期举行？美媒：美先遣团已抵新加坡

据《华盛顿邮报》网站20日报道，目前距离美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩预定下月12日举行的新加坡峰会仅约三周多，美方的一支先遣团已经在新加坡安排后勤事宜。
一位要求匿名的美国官员表示，朝美双方尚未敲定议程，并且一些重要事项也未最后确定。这位官员还说：“的确有更多需要完成的协调工作都未完成，现在还有时间，但时间不多了。”
朝鲜16日突然宣布，因为不满美国与韩国举行联合军演，临时取消原定当天举行的朝韩高层会议，并威胁取消将于6月12日举行的“金特会”。针对朝鲜的声明，17日，美方称峰会的时间和地点没有变化，白宫新闻发言人桑德斯表示，美国方面正在按原计划筹备美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡举行的会面。
与此同时，为了能确保特朗普与金正恩的会面如期进行，韩国总统文在寅扮演起“中间人”角色，“电话外交”和首脑会晤双管齐下。5月20日，文在寅和特朗普就最近朝鲜表现出的各种反应交换了意见，两位首脑继电话通话之后将于22日在华盛顿举行首脑会晤。此次也是文在寅总统和特朗普总统的第四次首脑会谈，此次会谈为单独会谈，将没有陪同出席人员，只有翻译在场。
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