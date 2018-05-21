全球首个浮岛国家2022年建成 将使用加密货币

据英国《每日邮报》报道，世界上首个独立漂浮国家将于2022年于太平洋上成立，将独立运作并使用自己的加密货币Vayron。这座海上城市国家将由300幢房屋组成，包括一些宾馆、饭店和办公室。该项目由贝宝支付平台创始人彼得•泰尔出资，计划在南太平洋塔希提岛附近建造漂浮国家。他与玻里尼西亚政府合作推进这项价值约3千万人民币的计划，一批学者、慈善家和投资者表示支持该计划。
娜塔莉•梅扎-加尔西亚是一名政治学家兼浮岛计划研究者，她在最新的访谈中表示，岛上的居民不会受到“动荡的地理政治和贸易问题影响”，并称浮岛国家未来会有一天收容气候变化难民。梅扎-加尔西亚接受CNBC的访谈中说，“在玻里尼西亚群岛附近进行实验十分重要。那里的土地立足于珊瑚礁之上，会随着海平面的升高逐渐消失。我们一旦证明第一个浮岛计划成功，就有建造收容环境变化难民群岛计划可行性的证据。”该方案由非盈利组织“海上家园”机构和“蓝色边疆”组织提出，泰尔通过代币加密货币Vayron资助该计划。
这一系列激进的计划有望于2022年竣工，花费约3千万人民币。浮岛的结构类似蔬菜温室大棚，建筑材料由当地的竹子、椰子纤维、木头和回收金属与塑料组成。海上家园机构表示，这个独立的国家将在公海中航行，遵守自己制定的法律。
浮岛上除了居民区的部分建筑将成为商务中心，公司也就能够在政府监管之外运作。梅扎-加尔西亚女士说，“这意味着稳定性，不受不稳定地理政治因素、贸易纠纷和货币波动影响。它是完美的企业孵化器。”
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