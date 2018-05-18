对人对己双重标准！美媒披露：美国边倡弃核边扩核武库

共同社报道称，美国总统特朗普当地时间16日在白宫对媒体表示，拟坚持在计划于6月举行的史上首次美朝首脑会谈中要求朝鲜实现无核化的方针。美国政府高官表示首脑会谈有望举行，但同时估计双方谈判形势将十分严峻。
当前，实现半岛无核化已成为主流声音，尽管各方对其内涵的认知有所差异。然而，舆论注意到，在极力倡导弃核的同时，美国自身却在暗中拓展核武库。美国《纽约时报》网站14日就发表文章称，美国已接二连三地宣布，将斥资数十亿美元修建更新和扩大美国核能力所需的工厂。
有舆论认为，美国此举背后原因耐人寻味。
削减核武决心早已丧失
根据美国《纽约时报》网站披露，10日晚间，五角大楼和美国能源部宣布，计划在南卡罗来纳州萨瓦纳河核工厂开始建造下一代核武器所需的关键部件。其想法是，改变一个建了一半、问题成堆的综合体的用途——原本打算在此将老旧核武器变成反应堆燃料，为美国城市提供照明。现在，该设施将被用于使美国日益老化的核武器恢复活力以及形成新造数百枚（核武器）的产能。
有舆论注意到，此前，美国亦始终未减弱核武器发展力度。美国《国家利益》双月刊网站就曾报道称，五角大楼加快发展“核武版”F-35联合攻击战斗机，这对于新型战略核武现代化和发展战略至关重要。
日本《朝日新闻》亦曾发表社论称，特朗普政府今年2月发表的《核态势评估》报告将成为今后5年至10年美国核政策的指针。与八年前的上一次报告相比，方向发生了突变。奥巴马政府时期削减核武器作用、数量的决心已不复存在。相反，报告明确阐明了扩大核武器作用、能力的姿态。
有媒体观察到，对于此次大力拓展核武库，特朗普政府又将所谓朝俄威胁当做借口。
美国《纽约时报》网站称，五角大楼在今年2月发布的重要核战略报告中称，朝鲜“非法生产核弹头”的能力是此种新努力的一大理由。近期，众议院战略力量小组委员会还批准了特朗普政府关于建造一种从潜艇上发射的新型低当量核武器、以与俄罗斯的核进展相匹敌的计划。该小组委员会主席、来自亚拉巴马州的共和党人迈克·罗杰斯说，这一决定是对与莫斯科的新军备竞赛作出的反应。
美国不断加强核武力量折射其何种心态？中国现代国际关系研究院美国问题学者孙成昊在接受参考消息网采访时称，一方面，美国当前的外交路线强调现实主义精神。特朗普强调自己实行的是有原则的现实主义，即依靠硬实力在国际上与其他国家竞争。因此，必须保留美国最核心的军事实力，保障美国能够立足于国际社会。其次，美国认为竞争是当前国际社会的主流。因此，美国认为有必要保留能够威慑其他国家的军事力量，核武对美国来说就是“撒手锏”。
不止波及半岛局势
对于美国拓展核武库以及大力推进核武器发展的做法，美国《纽约时报》网站直言，这不是美国第一次对人对己不一致：在增强本国核能力的同时试图说服较弱国家放弃其核能力。奥巴马曾说，美国不能在扩大本国核计划的同时敦促其他国家放弃核计划。现在，特朗普政府正朝着另一个方向前进。
这家美国媒体透露，美国政府正尽其所能地表明，它正准备迎接一个增强核力量的时代。批评人士认为，美国政府试图制造新一代“核”，不是出于国家安全原因，而是为了进行武力恫吓。
境外媒体担忧，美国在敦促他国弃核的同时拓展自身核武力量，对当前的“弃核氛围”将造成不利影响。日本《朝日新闻》就刊发社论称，美国此举“给期盼实现‘无核世界’的国际舆论泼了一盆冷水。”
孙成昊称，美国此举的负面影响显而易见。美国在核问题上的态度非常明确，即不希望所谓“敌对”国家拥有核武。美国此前一直要求伊朗弃核，并在不久前宣布退出伊朗核协议。美朝两国领导人的会晤也将探讨朝鲜弃核问题。与此同时，美国自己却不断更新升级核武库，这很显然是一种“双重标准”。这一行为本身对其他国家选择弃核道路是非常没有说服力的。美国作为全球军事超级大国，本身就应该为国际去核化、防扩散努力做出自己的一份贡献，但现在却与国际主流意识背道而驰，继续升级发展自己的核武。这对整个国际的和平稳定和形势的发展都极为不利。
当下，美国拓展核武库的负面影响或许远不止于此。
日本《每日新闻》就刊发社论称，如果美国倒向扩充核军备，那么核裁军和无核世界就越来越难实现。新一轮核军备竞赛或许亦将因此上演。
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