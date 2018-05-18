突然“变调”修补对华关系，澳大利亚究竟唱哪出？

澳大利亚贸易和投资部长史蒂文·乔博17日抵达了上海。这虽然是他个人三年内第13次访华，但同时也是澳大利亚政府部长2018年第一次踏上访华之旅。澳媒称，乔博此访是澳中近几年冷淡外交关系开始解冻的一个迹象。但就在一个月前，中国驻澳大利亚大使成竞业还曾警告，中澳关系因“系统性、不负责任和负面的”有关中国的言论而受到损害。中澳关系是否正在浮现转机？澳部长访华背后存在哪些动因？
先攻击再修补，为何对华反复无常？
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》报道，乔博行前曾表示：“我不想隐瞒过去几个月关注点一直在分歧上这个事实。作为贸易和投资部长，我将确保我们与中国的关系得到应有的重视。”澳大利亚广播公司则称，乔博上一次访华到现在已有8个多月，总理特恩布尔自2016年9月以来一直没有访问过中国，外交部长毕晓普上次访华则是在两年前。
数月以来，澳大利亚对华不友好的声音持续泛滥。自去年下半年以来，中澳关系的紧张尤为明显。此种氛围之下，乔博访华并重提两国“有非常强大的贸易关系”，似乎显示了澳方视线的某种转移。
新华社驻堪培拉首席记者徐海静在接受参考消息网采访时表示，澳大利亚贸易部长访华的确是双方改善关系的一个迹象。但此次澳部长访华主要还是在上海出席澳式橄榄球比赛和中国国际食品和饮料展等相关经贸类活动，应该不会前往北京。本轮关系转冷始终是澳方挑事导致，中国对此一直保持克制。
澳方“变调”欲修补对华关系，外界看来似乎颇为突然，而徐海静观察当前局面指出，更多原因还是来自澳大利亚内部。“去年，澳执政党和总理的民调支持率持续走低，地位岌岌可危。而目前现政府已度过最危险的时候，在国内政治中的地位稍加稳固，所以在对华对抗方面可能将有所收敛。此外澳大利亚企业界也开始发声，呼吁政府妥善处理中澳关系，维护经贸这一双方关系的基石。”
据徐海静介绍，不久前的博鳌论坛是中澳关系发展过程中一个重要节点。香港《南华早报》网站4月曾称，今年博鳌亚洲论坛年会上不见澳大利亚部长级官员的身影。
但政界缺席不代表商界就只能坐视。徐海静表示，鉴于去年中澳关系不佳，博鳌论坛的重要合作伙伴、澳矿业大亨、福蒂斯丘金属集团创始人安德鲁·福里斯特在今年论坛前特意邀请新华社采访，希望就中澳关系发出企业界的声音。他的观点是，澳大利亚应该把中国视为盟友。此外，福里斯特还邀请了众多澳企业界重量级人物前往海南，并在那里举办了澳大利亚企业的分论坛，高调接受采访强调中澳关系的重要。
徐海静说，澳大利亚企业界在博鳌发出的声音在澳大利亚国内得到了广泛报道，对澳大利亚政府形成了压力。
澳有责任为改善关系释放更多诚意
一段时期以来，澳国内面对陷入低谷的对华关系也并非没有理性声音。今年3月，悉尼科技大学澳中关系研究院副院长詹姆斯·劳伦斯森（中文名罗震）曾在澳大利亚国际事务研究所发表文章称，澳中双边关系持续低迷，特恩布尔政府应当好好反思过去的消极行动对这一重要关系造成了什么影响，积极寻求能够建设性参与的领域，比如中国的“一带一路”倡议。关系修复“迟来总好过不来”。
4月底，劳伦斯森又在《南华早报》刊文说，尽管中国占据了澳大利亚出口的三分之一，外长毕晓普却两年多没有访华。早前有迹象表明特恩布尔正在寻求与北京解冻关系，但变化不大。只要外长自己仍然扮演“绊脚石”的角色，澳中关系就很难修复。
而包括澳大利亚前总理陆克文在内等多位澳资深政治人士也表示，澳大利亚的有关选择不应以牺牲与中国的关系为代价。
徐海静对此分析说，澳对华经济依赖尚没有可以替代的选项，澳方也很清楚，无论如何拓展同他国的经贸往来，目前还没有其他国家具备像中国这样带动澳大利亚经济发展的能力。澳大利亚不可能不发展对华贸易关系，因此也不可能任由中澳关系持续处于深度冻结状态。
然而，阻力的消除却并非易事。徐海静提到，此番澳中关系恶化过程中，一些澳媒体起到了非常不好的作用。对此，福里斯特痛心疾首，深恶痛绝，并多次在公开场合批评。
而在美国因素方面，特朗普上台后，澳大利亚亦感到美国不再牢靠。本身欠缺外交独立性的澳大利亚也正着力试图予以加强，但其整体心态也进入了一个深度调整期。
不过，无论中澳关系改善走何种路径，澳贸易部长访华显然还仅仅是一个开始。徐海静提到，如果澳政府以及像福里斯特一样的有识之士希望改善对华关系，就必须在澳媒体上多发出客观理性的声音，而不是像去年一样，任由澳媒体在没有确实证据的情况下，捕风捉影，煽风点火，毒化两国关系的氛围。
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