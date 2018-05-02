摩洛哥再次宣布与伊朗断交 恢复外交关系才一年多

摩洛哥外交与国际合作大臣布里达1日在拉巴特宣布，摩洛哥与伊朗断绝外交关系。
布里达在当天的新闻发布会上说，摩洛哥有关部门已经掌握了确切的证据，证明“伊朗通过黎巴嫩真主党向西撒哈拉人民解放阵线提供资金、输送武器并协助其培训人员，严重威胁摩洛哥的国家安全和利益”。
布里达强调，摩洛哥与伊朗断交是纯粹的双边外交行为，与地区局势和国际形势无关。
布里达说，摩洛哥已经召回驻伊朗大使，摩方将要求伊朗驻摩洛哥临时代办尽快离开摩洛哥。
摩洛哥曾于2009年断绝与伊朗的外交关系，以抗议其针对巴林王国主权发表的“不适当言论”。2017年1月，摩洛哥与伊朗正式恢复外交关系。
西撒哈拉历史上曾为西班牙的殖民地。1975年，西班牙宣布撤离西撒哈拉，并同摩洛哥和毛里塔尼亚分别签署分治协议，西撒哈拉人民解放阵线随后也对西撒哈拉提出领土要求，三方为此曾多次发生武装冲突。1979年，毛里塔尼亚宣布放弃对西撒哈拉的领土主权。而摩洛哥与西撒哈拉人民解放阵线的武装冲突一直持续至1991年。摩洛哥目前控制着西撒哈拉约四分之三的地区。
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